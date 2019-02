Le Roi Don Felipe VI et la Reine Dona Letizia, Souverains du Royaume d’Espagne, ont quitté jeudi soir le Maroc au terme d’une visite officielle, à l’invitation du Roi Mohammed VI.

A leur départ de l’aéroport de Rabat-Salé, le Roi Don Felipe VI et la Reine Dona Letizia ont été salués par le chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani. Après avoir passé en revue un détachement d’honneur de la Première Base aérienne des Forces Royales Air, les Souverains d’Espagne ont été salués par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, et la secrétaire d’État auprès du ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Économie numérique, chargée du Commerce extérieur, Rkia Derham.

Ils ont été également salués par le Wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, Mohamed Mhidia, le président du Conseil de la région, Abdessamad Sekkal, le gouverneur de la préfecture de Salé, le président du conseil communal de Salé, l’ambassadeur du Royaume à Madrid et l’Ambassadeur d’Espagne à Rabat ainsi que par d’autres personnalités civiles et militaires.

Cette visite de deux jours, durant laquelle le Roi Mohammed VI et le Roi Felipe VI ont eu des entretiens au Palais Royal à Rabat, a été notamment marquée par la signature de 11 accords de coopération bilatérale dans plusieurs domaines ainsi que par la tenue de la rencontre économique Maroc-Espagne.

Le Roi Don Felipe VI et la Reine Dona Letizia d’Espagne ont reçu lors de leur séjour dans le Royaume des écrivains marocains d’expression espagnole.

Les Souverains d’Espagne étaient accompagnés d’une importante délégation ministérielle, composée du ministre des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la coopération, Josep Borrell, du ministre de l’Intérieur, Fernando Grande Marlaska, du ministre de l’Industrie, du commerce et du tourisme, Reyes Maroto, du ministre de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation, Luis Planas, ainsi que du ministre de la Culture et du Sport, José Guirao.

IM