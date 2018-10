Infomédiaire Maroc – L’ambassade de l’Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO) à Rabat a été inaugurée, jeudi, par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, et le Premier ministre, ministre des Finances, du développement économique, de la création d’emplois, des affaires étrangères et du service public de Sainte-Lucie, Allen Chastanet.

Intervenant lors d’une cérémonie officielle à cette occasion, Bourita s’est félicité de l’ouverture de l’ambassade de l’OECO à Rabat, la toute première représentation diplomatique de cette organisation en Afrique et dans le monde arabe, notant que la capitale du Royaume est devenue un véritable hub diplomatique avec plus de 100 représentations diplomatiques.

L’ouverture de l’ambassade de l’OECO au Maroc contribuera non seulement à raffermir les relations et accentuer les consultations entre le Maroc et les pays des Caraïbes, mais également à renforcer les liens entre l’OECO et les pays africains, a fait observer Bourita.

Il s’agit d’un nouveau jalon et un nouveau chapitre dans les relations déjà excellentes entre le Royaume du Maroc et les pays des Caraïbes, a-t-il ajouté, notant que cela fait partie d’un ensemble de décisions prises dans le cadre de la vision du Roi Mohammed VI visant à faire de la coopération Sud-Sud une réalité concrète.

Le ministre a souligné que, depuis son accession au Trône, le Souverain a fait de la coopération sud-sud et du co-développement, une priorité majeure de la politique étrangère, relevant que c’est dans ce sillage que plusieurs partenariats ont été tissés avec la région des Caraïbes, dont les liens avec le Maroc sont désormais solides et durables.

A cet égard, Bourita a indiqué que l’ouverture sur les Caraïbes a porté ses fruits. Il y a 15 ans, cette région était hostile aux intérêts du Maroc, mais aujourd’hui, grâce à la confiance mutuelle qui s’est établie, les pays de l’OECO ont retiré leur reconnaissance de la soi-disant « rasd », alors que 11 des 14 pays du bassin des Caraïbes ont annulé ou gelé leur reconnaissance de l’entité fantoche, a-t-il insisté.

A la faveur de cette entente, a poursuivi le ministre, plusieurs initiatives ont été entreprises, notamment l’établissement d’un cadre juridique de coopération, la réalisation de projets concrets dans les domaines du tourisme, de l’agriculture, de la formation professionnelle et du développement humain, outre la signature de 93 accords avec les pays des Caraïbes, dont 20 avec les États membres de l’OECO.

Dans une allocution similaire, Chastanet a rappelé l’ouverture en 2014 d’une ambassade du Maroc à Sainte-Lucie, estimant qu’avant même cette initiative les États membres de l’OECO entretenaient des relations très fructueuses avec le Royaume, qui se sont, depuis, considérablement approfondies.

Les actions de solidarité du Maroc en temps de catastrophes naturelles et le soutien apporté par le Royaume au développement durable aux Caraïbes, ainsi que la position de ces dernières en faveur de l’intégrité territoriale du Maroc ont contribué au renforcement des liens entre les différentes parties, a-t-il rappelé. C’est dans ce sens que les chefs de gouvernements de l’OECO ont décidé d’ouvrir une représentation diplomatique commune à Rabat, a-t-il expliqué.

L’ambassade de l’OECO à Rabat servira de plate-forme pour le renforcement des liens d’amitié et de coopération entre les États membres de l’OECO et le Maroc, en favorisant les échanges économiques, sociaux et culturels, tout en permettant l’ouverture sur le continent africain, a précisé Chastanet.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par la présence notamment du ministre de la Santé, Anas Doukkali, du ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Said Amzazi et de la directrice générale de l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), Loubna Tricha.

Créée le 18 juin 1981 par sept pays des Caraïbes orientales, l’OECO est une organisation intergouvernementale consacrée à l’harmonisation et l’intégration économique, la protection des droits de l’Homme et l’encouragement de la bonne gouvernance dans les pays indépendants et non indépendants dans les Caraïbes orientales.

Le 3 juin 2015, le Maroc est devenu le premier pays africain accrédité auprès de l’OECO.

Rédaction Infomédiaire