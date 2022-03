Le Forum du dialogue parlementaire des sénats et conseils équivalents d’Afrique, du monde arabe, d’Amérique latine et des Caraïbes a proclamé la ville de Rabat capitale de la coopération sud-sud.

Dans la Déclaration finale du Forum, organisé vendredi par la Chambre des conseillers sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, les présidents et représentants des Sénats, Conseils de la Choura, Conseils similaires et Unions parlementaires régionales d’Afrique, du Monde arabe, d’Amérique latine et des Caraïbes ont salué le leadership et le rôle pionnier du Maroc, sous la conduite du Roi Mohammed VI, dans le lancement et la promotion d’initiatives de développement et de solidarité visant au renforcement de la coopération Sud-Sud.