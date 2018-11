Infomediaire Maroc – « Company program », un programme à vocation éducative visant à encourager l’esprit d’initiative et la culture de l’entrepreneuriat dans les établissements scolaires, a été lancé au niveau de la région de Rabat-Salé-Kénitra.

Lors d’une rencontre autour de ce programme, tenue à Rabat, le directeur de l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de Rabat-Salé-Kénitra, Mohamed Aderdour, a souligné que ce projet vise à encourager l’esprit d’initiative et la culture de l’entrepreneuriat dans les établissements scolaires, en droite ligne avec les fondements et les référentiels de l’Académie ainsi que les Discours Royaux axés sur la jeunesse et l’adéquation entre formation et besoins du marché.

Dans une allocution lue en son nom, Aderdour a noté que cette orientation est consacrée par les projets mis en œuvre dans le cadre de la Vision stratégique de la réforme 2015-2030, évoquant à cet égard la convention de partenariat signée entre l’Académie et l’association Injaz Al-Maghrib, dans le but de renforcer les compétences entrepreneuriales des jeunes depuis le cycle primaire jusqu’à l’université, et faciliter ainsi leur accès au marché du travail et à l’entrepreneuriat.

Le directeur s’est, d’autre part, arrêté sur le bilan régional des programmes éducatifs de l’année scolaire 2017-2018, notant que 34 classes du secondaire qualifiant ont bénéficié du « Company Programme », soit 1.200 élèves, tandis que le programme « Business Leader » a profité à quelque 200 élèves issus de deux établissements scolaires (6 classes).

Au niveau du secondaire collégial, 17 classes (680 élèves) ont bénéficié du programme « EMC », alors que 26 autres (1.040 élèves) ont bénéficié du programme « It’s my Business », a-t-il précisé, ajoutant que le nombre des programmes dans tous les cycles a atteint 83, pour 3.120 élèves.

Aderdour a, aussi, mis en avant la participation positive de l’Académie régionale dans les concours nationaux, notamment la compétition nationale de la « Meilleure Junior Entreprise », qui a eu lieu le 19 septembre dernier à Casablanca.

Dans ce cadre, le prix du « Meilleur Service » a été remis au lycée Moulay Youssef de Rabat, pour avoir conçu une application dédiée à l’hébergement des touristes chez les particuliers en zone rurale.

Le prix Recherche et Développement a été, quant à lui, décerné au lycée Abdelmaalek Esaadi de Kénitra, pour avoir développé une application destinée au suivi psychologique des élèves en période d’examen.

Rédction Infomediaire