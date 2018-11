Infomédiaire Maroc –

L’Office des Changes vient de lancer la nouvelle version de son site internet www.oc.gov.ma Le nouveau portail innove par la richesse de ses fonctionnalités. Il met en avant tous les services en ligne de l’Office des Changes (télé-déclaration, télé-services, télé-déclaration des EX-MRE, plateforme des enquêtes statistiques…), propose des espaces interactifs de proximité pour demande d’information, réclamation ou suggestion, permet d’accéder à la foire aux questions, organise ses rubriques par public cible et prévoit un espace presse et une médiathèque.

C’est dire que tout a été savamment pensé pour que le nouveau site soit à la mesure des attentes de tous les usagers. Moderne, ergonomique et plus interactif, le nouveau site est une plateforme entièrement responsive design et linguistiquement plus riche. Il offre aux usagers un accès nettement amélioré pour accéder aux dispositions de la réglementation des changes et aux données statistiques des échanges extérieurs.

Le lancement du nouveau portail réaffirme l’engagement de l’organisme dirigé par Hassan Boulaknadal à moderniser et rénover ses outils d’information et de communication et conforte ses efforts continus pour garantir à ses usagers et partenaires un service de qualité et de proximité.

