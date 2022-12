Le Conseil d’administration de l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de Rabat-Salé-Kénitra, a approuvé lors de sa session ordinaire, tenue vendredi à Rabat, le programme de travail pour l’année 2023.

De même, le Conseil d’administration, présidé par le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, a approuvé à l’unanimité le bilan de l’année 2022, le bilan de formation de l’année 2022, ainsi que le programme de formation pour 2023, a indiqué un communiqué de l’AREF de Rabat-Salé-Kénitra.

A cette occasion, Benmoussa a mis en avant le contexte particulier qui caractérise la convocation des conseils d’administration des AREF pour l’année 2022 avec la mise en œuvre de la « Feuille de route 2022-2026 pour une école publique de qualité pour tous », soulignant que le modèle escompté propose des solutions et des mesures concrètes pour améliorer la qualité de l’école publique.

Et de faire observer que l’ambition d’une école publique de qualité se décline en trois objectifs stratégiques visant à garantir la qualité des apprentissages, favoriser l’épanouissement et le civisme et à rendre effective l’enseignement obligatoire.

Pour atteindre ces objectifs, a-t-il relevé, la feuille de route a établi 12 engagements qui s’articulent autour de trois axes d’intervention stratégiques (l’élève, l’enseignant et l’établissement scolaire), dans le but d’asseoir les bases d’une école publique de qualité pour tous.

Après lecture et approbation des rapports des commissions permanentes du conseil d’administration, le directeur de l’AREF Rabat-Salé-Kénitra, Mohamed Aderdour, a présenté un exposé détaillé traitant des résultats de la mise en œuvre des projets stratégiques en application de la Loi-cadre 51.17 pour l’année 2022 et du bilan de la formation continue en 2022.

De même, il a détaillé le projet de programme d’action régional et le projet de budget pour 2023, selon la note de cadrage du ministère, ainsi que le projet de plan régional de formation continue pour l’année 2023.