Niché au cœur du quartier Souissi, le Domaine Dar Essalam s’apprête à accueillir un nouveau concept commercial au cœur de son orangeraie.

Ce nouveau lieu porte le nom de « Marché Dar Essalam ». Il a pour objectif de dynamiser le Souissi, situé à l’intersection de l’avenue Mohammed VI et de la Rocade et qui compte déjà plus de 11.000 habitants essentiellement constitués de jeunes familles.

Porté par une filiale de WAFA Assurance, le Marché Dar Essalam se veut en phase avec les aspirations actuelles des consommateurs.

Répondant aux meilleurs standards internationaux et soucieux de s’inscrire dans une démarche responsable et durable, le Marché Dar Essalam a reçu une double certification environnementale HQE et BREEAM. Il est le premier édifice commercial en Afrique à obtenir ces deux certifications en phase conception.

Le Marché Dar Essalam promet ainsi d’être un véritable lieu de rencontre pour les résidents de Souissi et de Rabat. Alors que les travaux avancent bon train, l’ouverture officielle est prévue pour bientôt.