L’Union Panafricaine de la Jeunesse (UPJ) aura son siège à Rabat, en vertu d’un accord paraphé, jeudi, entre le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, M. Mohammed Mehdi Bensaid d’une part, le président de l’Union, M. Aliou Oumarou et le secrétaire général de l’UPJ, Souleymane Satigui Sidibe, de l’autre.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de la signature de cet accord, Oumarou a affirmé que « la jeunesse panafricaine est très honorée de l’engagement manifeste du Roi Mohammed VI qui a toujours soutenu la jeunesse africaine, qui se retrouvera avec une très grande fierté au sein de sa deuxième famille, ici au Maroc ».

Et d’ajouter que « cet accord sera entériné lors du 4e Congrès ordinaire de l’UPJ », qui se tiendra les 15 et 16 novembre à Niamey au Niger.

De son côté, Bensaid a mis en avant, dans une déclaration à la presse, l’importance de cet accord, soulignant que « SM le Roi Mohammed VI a toujours mis en avant l’importance de la promotion des jeunes et de la jeunesse panafricaine ».

« La ville de Rabat sera l’année prochaine la capitale africaine de la culture et nous allons mettre en place des programmes au profit des jeunes et de la jeunesse africaine », a souligné le ministre, ajoutant que l’installation du siège de l’UPJ à Rabat favorisera davantage « un échange d’expériences qui sera utile au développement de chaque pays et de la jeunesse africaine ».

Il a aussi souligné l’importance de la présentation aux jeunes panafricains les expériences du Maroc dans le domaine de la promotion des jeunes.

Dans un communiqué de presse, le ministère de la Jeunesse indique que « le Royaume du Maroc se félicite de la décision du Conseil Exécutif de l’Union Panafricaine de la Jeunesse amendée le 10 novembre 2020, prévoyant le transfert de son siège central au Maroc ».

Et de souligner que l’UPJ a notamment pour missions de promouvoir ses valeurs et ses principes, notamment ceux liés à la paix, à la démocratie et au développement durable en vue de réaliser l’intégration africaine.

L’UPJ est l’instance dédiée à la jeunesse et à ses conseils nationaux près de l’Union africaine (UA).