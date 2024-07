Le Conseil de la concurrence a annoncé avoir été notifié du projet de concentration économique concernant la prise du contrôle exclusif de la société « Akdital immo SA » par la société « Aradei Capital SA » à travers l’acquisition de 49% restant du capital social et des droits de vote y afférents.

À l’issue de l’opération, « Aradei Capital S.A. » prendra le contrôle exclusif de la société « Akdital immo S.A. » et de ses filiales, qui sont actives dans la détention, l’acquisition et le développement d’actifs immobiliers en vue de générer des revenus locatifs à long terme, et plus spécifiquement sur le marché de la santé au Maroc, fait savoir un communiqué du Conseil présidé par Ahmed Rahhou.

Pour rappel, Aradei Capital avait annoncé le projet de rachat de la participation détenue par Akdital et BFO Foncière dans la foncière Akdital Immo, dédiée au secteur de la santé privée au Maroc.

Après sa prise de participation dans le capital d’Akdital Immo à hauteur de 51% en janvier 2022, Aradei Capital est en voie d’acquérir les participations des deux co-fondateurs, à savoir Akdital (31,85%) et BFO Foncière (17,15%), indiquait un communiqué conjoint des sociétés, ajoutant que le montant global de la transaction s’élève à près de 268 millions de dirhams (MDH).

Fondée en 1990, Aradei Capital est cotée à la bourse de Casablanca et dispose d’un portefeuille diversifié d’actifs immobiliers (actifs commerciaux, actifs industriels, agences bancaires et bureaux) répartis sur 28 villes du Maroc.

Pour sa part, Akdital Immo est spécialisée dans la détention d’actifs immobiliers destinés à être développés et mis en location dans le secteur de la santé au Maroc. La société détient des établissements de santé opérationnels situés dans des villes stratégiques à travers le Royaume (notamment à Tanger, El Jadida, Agadir, Salé et Safi) offrant une capacité litière de plus de 1.000 lits.