Le Conseil d’administration de Marocmétrie, qui s’est réuni le 16 juin dernier, a approuvé la nomination de Rachida Naitiaz au poste de Directrice Générale de Marocmétrie. Elle était jusque alors Directrice Exécutive de Marocmétrie.

Filiale à 62% de Médiamétrie, leader des études médias en France mondialement reconnue pour ses innovations dans les mesures, Marocmétrie produit depuis 2008, pour le compte du CIAUMED (Centre Interprofessionnel d’Audience des Médias) la mesure de référence de l’audience de la télévision sur l’ensemble du territoire marocain.

Henri False, Président de Marocmétrie : « Depuis qu’elle a rejoint Marocmétrie, Rachida Naitiaz met en œuvre toute son expertise pour développer les services et les innovations, au bénéfice des clients de Marocmétrie. Elle saura, j’en suis certain, porter plus haut encore les ambitions de l’entreprise. »

Diplômée de l’Ecole Mohammedia d’ingénieurs à Rabat, Rachida Naitiaz débute sa carrière dans la gestion de projets informatiques puis se lance dans l’entrepreneuriat en créant sa propre entreprise de service IT. Elle rejoint Marocmétrie fin 2007 et y occupe successivement les postes de Directrice des Systèmes d’Information puis Directrice Exécutive depuis 2017. En parallèle, en 2015, elle devient coach professionnel certifié et obtient un Executive MBA de l’École des Ponts Business School en 2020.