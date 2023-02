La radio Mohammed VI du Saint Coran est toujours au top de l’écoute au Maroc. D’après les dernières données de la 43e vague de Radiométrie, il s’avère que l’audience s’établit à près de 15 millions d’auditeurs en moyenne durant la semaine à fin décembre 2022.

La radio Mohammed VI du Saint Coran vient en tête des stations les plus écoutées, avec une part de 14,95 %, suivi par Med Radio (12,56 %), Hit Radio (9,93 %), MFM (8,15 %), Aswat (8,04 %).

La couverture est en moyenne de 49 % un jour moyen de weekend, ce qui est égal à 13.838 millions d’auditeurs. La durée d’écoute quotidienne par auditeur est en moyenne de 2h52 en semaine et de 2h57 le weekend.

Par tranche horaire, les audiences de la mi-journée et de l’après-midi progressent significativement. La tranche 14h00-17h00 conforte son leadership. Elle progresse de deux points en un an. La tranche 12h00-17h00 enregistre une progression similaire.

Par villes, Rabat reste en tête de l’audience cumulée par grande ville (60 % de couverture). À Fès, la pénétration du média augmente de deux points (57,7 %) et rejoint la couverture radio de Casablanca (57,9 %).

Le nombre de personnes différentes ayant écouté la radio au moins une fois dans la période de référence (5h-24 h), quelle que soit leur durée d’écoute. S’exprime en % de la population cible ou en milliers de personnes. Exemple : 52,95 % des habitants du Maroc âgés de 11 ans et plus ont écouté la radio au moins une fois un jour moyen de semaine pendant la période d’octobre à fin décembre 2022.

Pour ce qui est de la durée d’écoute par auditeur, il s’avère que le temps moyen passé à l’écoute de la radio dans la période de référence (5h00-00h00). Celle-ci s’exprime en heure et minute (h/min). Exemple : un auditeur a passé en moyenne 2h52 à l’écoute de la radio un jour moyen de semaine pendant la période d’octobre à fin décembre 2022.

Par âge, la tranche des 45-54 ans reste en tête de l’audience (56,66 %), suivi par 55 ans et plus (54,13 %), les 35-44 ans en troisième lieu (55,30 %), les 25-34 ans en quatrième position et les 11 ans et plus sont cinquièmes (52,95 %).