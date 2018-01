Infomediaire Maroc – En raison des mauvaises conditions météorologiques enregistrées à New York depuis le 4 janvier courant et suite à l’alerte des autorités aéroportuaires de cette ville signalant des fermetures ponctuelles répétées de l’aéroport international J. F. Kennedy, les vols de l’ensemble des compagnies aériennes connaissent d’importantes perturbations. Royal Air Maroc (RAM), n’ayant pas été épargnée, a dû annuler ou reprogrammer quelques vols reliant Casablanca et New York (dans les 2 sens), indique la compagnie dans un communiqué parvenu à Infomédiaire Maroc.

La RAM rappelle également que l’évolution des conditions météorologiques peut changer d’un moment à l’autre, ce qui rend plus délicate la gestion des vols.

‘‘Lorsqu’un avion décolle, il se peut qu’il fasse demi-tour à cause de la détérioration de la situation. De même, les vols opérés peuvent être re-routés vers différents aéroports américains, autres que celui de New York’’.

Rédaction Infomediaire.