Infomédiaire Maroc – Le dernier rapport de l’organisation « Reporters sans Frontières » (RSF) sur la réalité de la liberté de la presse au Maroc est « inéquitable » et manque d’une vision « équilibrée et précise », a indiqué, ce jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi.

Répondant à une question des journalistes à l’issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, El Khalfi a qualifié ce rapport d' »inéquitable », car il ne prend pas en considération nombre de mesures prises par le Maroc.

Le ministre a exprimé son étonnement quant au classement dans ce rapport de certains pays ayant connu des événements terribles dans rangs mieux que le Maroc, et ce « malgré les observations et les critiques qui peuvent être adressées à notre pays ».

Il y a de réelles problématiques au niveau des données et de la méthodologie adoptée par l’organisation « Reporters sans frontières » et aussi au niveau de la vision équilibrée et précise, a fait noter El Khalfi.

IM