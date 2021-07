CMGP et CAS (Comptoir Agricole du Souss) annoncent la finalisation de leur rapprochement légal pour former l’acteur leader au Maroc dans l’irrigation, l’agrofourniture, l’énergie solaire et l’infrastructure de l’eau. Le groupe représentera un CA consolidé de 1,7 milliards de dirhams.

Cette opération voit l’entrée dans le capital du fonds d’investissement AfricInvest qui rejoint le fonds DPI (Development Partners International) dans le tour de table de CMGP.

Les entreprises utiliseront une enseigne commerciale commune, CMGP-CAS, et pourront bénéficier de fortes complémentarités en termes de gamme de produits, d’expertise et de canaux de distribution et aura une opportunité unique de créer l’interlocuteur de référence (« One-Stop-Shop ») pour l’agriculteur marocain et africain.

CMGP et CAS ont travaillé de manière approfondie pour définir en détails leur stratégie et leur modèle opérationnel et ont réalisé de grands progrès dans le rapprochement de leurs entreprises.

CMGP a été conseillée par Derenia Capital, Smyle Finance et Allen & Overy. CAS a été conseillé par BMCE Capital Conseil et Norton Rose Fulbright. AfricInvest a été conseillé par DLA Piper.

CMGP est le leader au Maroc des systèmes d’irrigation et de l’infrastructure de l’eau (canalisations pour l’adduction et assainissement d’eau).

CAS est un acteur leader dans l’agrofourniture au Maroc couvrant les produits phytosanitaires, engrais, semences et micro-irrigation et se positionne comme un précurseur du « One-stop-shop » au Maroc.