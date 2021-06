L’Agence Marocaine de Sûreté et de Sécurité Nucléaires et Radiologiques (AMSSNuR) a été désignée le 23 juin comme premier Centre Collaborateur en Afrique de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA) pour le renforcement des capacités en matière de sécurité nucléaire pour quatre ans (2021 à 2025).

Ce centre a pour objectifs d’assister les États membres dans l’élaboration du cadre réglementaire relatif à la sécurité nucléaire de leurs pays respectifs, de développer les capacités nationales et régionales, notamment africaines et de renforcer la coopération régionale et internationale dans le domaine de la sécurité nucléaire, indique l’AMSSNuR dans un communiqué.

Un Centre Collaborateur de l’AIEA peut être une institution, un département ou un laboratoire d’un État membre de l’Agence, désigné par l’AIEA, poursuit la même source.

Il vise à appuyer les activités programmées de l’AIEA par la mise en œuvre d’un plan d’action convenu avec la ou les divisions compétentes de l’Agence, précise le communiqué.

L’Accord entre l’AIEA et le Centre Collaborateur est un document juridiquement contraignant signé par les deux parties, et contient, entre autres, leurs engagements, la durée de la désignation, les objectifs, les activités et les résultats escomptés énoncés dans le plan d’action, souligne l’AMSSNuR.

L’AMSSNuR a contribué activement au renforcement des capacités en matière de sécurité nucléaire à travers plusieurs activités de coopération régionale et internationale, notamment l’organisation de la 3ème Conférence Internationale des Régulateurs sur la Sécurité Nucléaire en 2019, qui s’est déroulée à Marrakech sous le Haut-Patronage du Roi Mohammed VI, l’accueil de stagiaires africains, l’organisation de visites scientifiques et de missions d’experts au profit de plusieurs autorités consœurs, ainsi que de plusieurs ateliers et cours de formation dans le domaine de la sécurité nucléaire, rappelle le communiqué.

L’agence dirige un groupe de travail thématique sur la sécurité nucléaire au sein du Forum des organismes nucléaires en Afrique (FNRBA), présidé par son Directeur General, Dr. Khammar Mrabit, selon la même source.

L’AMSSNuR a été désignée, en 2019, comme premier Centre Régional de l’AIEA en Afrique pour le développement des compétences en matière de préparation et de réponse aux situations d’urgence nucléaire ou radiologique, conclut le communiqué.