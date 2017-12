Infomédiaire Maroc – Construire un bâti plus respectueux de l’environnement, est le véritable challenge que se sont fixés des chercheurs de Centre National d’Etudes et de Recherche sur l’Eau et l’Energie (CNEREE) relevant de l’Université Cadi Ayyad de Marrakech (UCAM).

Ces derniers ont développé un projet pilote dédié à optimiser la performance énergétique dans le secteur du bâtiment. Ce projet consiste en la construction d’une salle prototype polyvalente énergétiquement efficace et fabriquée en matériaux locaux naturels au sein de l’annexe de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à Marrakech.

Réalisée sur une surface de 60 m², cette salle repose sur une pédagogie innovante basée sur l’usage duplicable et démontable de matériaux locaux non transformés dans, notamment les murs, le sol, la toiture et la fondation permettant d’améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments, d’atténuer le fardeau du coût de l’énergie et de contribuer au développement durable.

A noter que c’est le 1er projet de ce type réalisé au sein de toutes les universités du Royaume.

Rédaction Infomédiaire