Si le Real Madrid a fait le déplacement au Maroc, c’est dans l’objectif de remporter le titre de la Coupe du monde des clubs, a assuré l’entraîneur du club madrilène, Carlo Ancelotti.

« Le Mondial des clubs est un évènement magnifique et très important. Etre ici montre que nous avons déjà réalisé un exploit », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse d’avant-match, tenue mardi au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.

Le Real Madrid affrontera Al Ahly du Caire, mercredi soir (20h00) à Rabat, en demi-finale du Mondial des Clubs.

« Nous avons énormément de supporters au Maroc. Il nous incombe donc d’offrir la joie à ces milliers d’aficionados du Real », a-t-il noté, relevant que la victoire finale lors du Mondialito « nous boostera pour le reste de la saison ».

« Al Ahly est une équipe qui a une longue histoire. Ils ont gagné beaucoup de titres et pris part à plusieurs éditions du Mondial des clubs. C’est une équipe bien organisée et qui dispose de joueurs très expérimentés et rapides », a reconnu le technicien italien.

« Cela va être un match très difficile. Nous avons énormément de respect pour l’équipe égyptienne », a-t-il enchainé.

« Notre dernière défaite en Liga (face à Majorque 1-0, NDLR) a été difficile à digérer. Mais nous ne cessons d’avancer et de nous améliorer. Nous avons une bonne forme physique, malgré quelques blessures », a-t-il ajouté.

Les Madrilènes feront leur entrée dans la compétition au stade des demi-finales. Quant à Al Ahly, il a décroché son ticket pour le carré d’as au détriment de Seattle Sounders des Etats Unis (1-0). Au premier tour, l’équipe égyptienne avait battu Auckland City de Nouvelle Zélande (3-0).