Les candidatures d’associations pour la 8e édition de « École e-learning ES.MAROC et Afrique francophone » sont désormais ouvertes. Depuis sa création en 2018 par l’ONG européenne Soleterre et l’association marocaine ES.Maroc.org, l’école, lancée d’abord au Maroc puis sur le reste du continent, a permis d’accompagner gratuitement 149 associations de 9 pays d’Afrique francophone, pour les structurer dans les domaines financiers, techniques et sur les ressources humaines et ce, en se basant sur des méthodes d’apprentissage en ligne et des outils digitaux faciles d’accès pour les formateurs et les utilisateurs.

« École e-learning ES.Maroc et Afrique francophone » est destinée à renforcer les capacités des associations œuvrant pour le développement durable, afin qu’elles parviennent à présenter leurs projets aux bailleurs de fonds nationaux et internationaux, publics et privés. Des formations sur mesure pour leur donner les clefs et les outils pour renforcer leur capacité et ainsi booster le développement des territoires. Cette formation a également vocation à créer des synergies et partages d’idées pour l’ensemble des membres du réseau des acteurs associatifs, dans le but d’enrichir leurs pratiques professionnelles.

« Face aux difficultés rencontrées par les associations en Afrique francophone, l’école e-learning se veut une réponse concrète aux besoins constatés. En Afrique, nous voyons beaucoup de personnes motivées faire du bénévolat dans des petites associations qui travaillent très bien. Mais elles n’ont pas les compétences nécessaires et l’encadrement pour les transformer en grandes associations, qui peuvent avoir un impact significatif. Souvent, les associations ne sont pas structurées. Elles n’ont pas de salariés, d’équipements de base ni de compétences en matière de gestion », déclare Ismail Iftissen, président de l’Association.

Soutenir financièrement les meilleurs projets associatifs

Cette formation intensive de deux mois est dispensée par des experts internationaux et se base sur quatre axes fondamentaux :

Rédaction de projets adaptés aux critères et aux exigences des principaux bailleurs de fonds ;

Conception du plan de financement et gestion de la comptabilité ;

Élaboration d’un plan de communication stratégique efficace pour se faire connaître ;

Mise en œuvre d’une stratégie de levée de fonds performante.

À la fin de chaque programme de formation, un pitch est organisé pour permettre aux différentes associations de la promotion de défendre leurs microprojets auprès d’un jury d’experts. Le meilleur projet associatif sera récompensé d’une subvention d’une valeur de 5.000 euros.

« Sur le continent africain, les associations ont un rôle capital à jouer dans le développement durable des pays et des territoires. Notre expérience de terrain de plus de 15 ans nous a permis de soutenir nombreuses d’entre elles. L’École leur permet non seulement de se professionnaliser, mais aussi de se faire connaître. Ainsi, elles peuvent augmenter l’impact de leur action sur le terrain. Tout cela, via des solutions d’e-learning que nous avons mis en place depuis 2018, avec des outils (Zoom et d’autres plateformes) que bien après, la pandémie a mis en avant comme des moyens excellents pour raccourcir les distances, démocratiser l’accès à la formation et pourquoi pas, solliciter la réduction du Digital Divide », explique Sonia Drioli, représentante de Soleterre au Maroc et en Afrique francophone.

La 8e édition débutera en avril 2023. Les associations qui souhaitent participer doivent remplir les conditions suivantes : avoir moins de 8 ans d’existence, ne pas employer déjà de salariés et ne pas avoir reçu de financements auprès des grands bailleurs de fonds.