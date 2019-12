La Société Centrale de Réassurance (SCR) a réussi à reconduire ses notations auprès des agences internationales pour 2020.

FITCH ratings reconduit la notation de la SCR AAA (Local Scale)

L’échelle de notation locale émise par Fitch de AAA confirme l’amélioration des éléments financiers et techniques de la SCR. Au niveau de la capitalisation ajustée au risque, les analystes de Fitch Ratings affirment que la SCR applique des standards de pratiques de gestion du capital sophistiqués par rapport au reste du marché.

Le Ratio Combiné passe de 96,9 % à 92,3% d’un exercice à un autre. La marge de solvabilité, selon la méthodologie de Ficth, gagne des points en s’améliorant de 152% à 157%.( équivalent à la méthodologie solvabilité 2).

AM Best maintient la perspective stable de la SCR et reconduit sa notation B++(Good)

La Société Centrale de Réassurance maintient sa perspective stable et sa performance opérationnelle avec un niveau de Scoring presque identique à celui de l’année précédente, malgré l’introduction d’éléments d’appréciation plus contraignants sur la nouvelle méthodologie d’AM Best.

L’analyse des paramètres du Scoring de la SCR font ressortir les éléments d’appréciations suivants :

– Force bilantielle /Forte

– Performance opérationnelle /Forte

Les notes reflètent la solidité du bilan de la SCR classé fort par AM Best de même que sa performance opérationnelle, son profil commercial neutre et sa gestion des risques d’entreprise appropriée.

Selon AM Best, malgré un environnement de marché difficile, la performance opérationnelle de SCR est restée solide au cours des cinq dernières années, soutenue par une rentabilité technique solide et de bons retours sur investissement. En effet, en dépit des modifications du portefeuille depuis la fin de l’activité relative à cession obligatoire fin 2013, la société conserve une bonne position sur le marché marocain, reflétant ainsi son rôle établi de réassureur national. L’introduction de nouvelles lignes d’activité directes obligatoires sur le marché intérieur, telles que l’assurance contre les catastrophes naturelles, et le développement d’un secteur d’activité spécialisé devraient contribuer à soutenir la croissance dans les années à venir. SCR a également développé son portefeuille d’activités à l’international, avec la création de bureaux de représentation en Égypte, au Rwanda et en Côte d’Ivoire au cours des trois dernières années.

Pour rappel, la Société Centrale de Réassurance (SCR), filiale de la CDG, est l’acteur historique de la Réassurance nationale et détient une position de leader sur le marché de réassurance Marocain. Grâce à sa longue expérience, à son expertise et à sa parfaite connaissance des marchés internationaux de réassurance, la SCR met le marché marocain à l’abri des turbulences internationales en matière de conditions de réassurances. La SCR gère un portefeuille de 300 clients et opère dans plus de 50 pays notamment en Afrique et au Moyen-Orient ainsi qu’en Inde et en Chine.

Au titre de ses performances sur 4 principaux critères : Croissance et visibilité, expertise technique et Management des risques, excellence opérationnelle ainsi que satisfaction Client, la SCR a été désignée meilleure compagnie de réassurance régionale par Capital Finance International (CFI).

Sur le plan international, la SCR qui compte parmi les plus anciennes sociétés de réassurance en Afrique et Moyen Orient, et disposant de 3 bureaux de contacts (Rwanda, Egypte et Côte d’Ivoire), a apporté une contribution effective à la création et aux activités d’organismes régionaux comme l’Union Générale Arabe d’Assurance et l’Organisation Africaine d’Assurances. Elle a également œuvré à la création des sociétés régionales comme la Société Arabe de Réassurance et la Société Africaine de Réassurance, d’abord au stade des études qui ont abouti à leur création, ensuite comme membre fondateur et actionnaire.

En 2018, la SCR a émis pour 2.023,85 millions de Dirhams de primes émises avec un résultat net de 300,13 Millions de Dirhams et affiche un Return on Equity (ROE) de 12,26%.

AM Best est une agence mondiale de notation de crédit, éditeur de presse et fournisseur de données spécialisée dans le secteur des assurances. La société exerce ses activités dans plus de 100 pays. Ayant son siège social à Oldwick, dans le New Jersey, AM Best possède des bureaux dans le monde entier, notamment à Londres, Amsterdam, Dubaï, Hong Kong, Singapour et Mexico.