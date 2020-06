Les recettes fiscales brutes ont été de 82,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin mai 2020 contre 89,7 MMDH un an auparavant, en diminution de 7,9%, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR).

L’évolution des recettes fiscales résulte de la baisse des recettes douanières de 10,8% et de la fiscalité domestique de 6,6%, précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois de mai.

Les recettes douanières brutes ont été de 22.409 MDH à fin mai 2020 contre 25.132 MDH un an auparavant, en baisse de 10,8% ou -2.723 MDH par rapport à leur niveau à fin mai 2019, relève la TGR.

Les recettes douanières nettes (droits de douane, TVA à l’importation et TIC sur les produits énergétiques) ont été de 22.366 millions de dirhams (MDH) à fin mai 2020 contre 25.110 MDH un an auparavant, en baisse de 10,9% ou -2.744 MDH par rapport à leur niveau à fin mai 2019, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 45 MDH à fin mai 2020 contre 22 MDH un an auparavant

Selon le bulletin, les recettes brutes de la fiscalité domestique ont été de 55,6 MMDH à fin mai 2020 contre 59,5 MMDH à fin mai 2019, soit une diminution de 6,6% ou -3.911 MDH.

Les recettes nettes réalisées au titre de la fiscalité domestique se sont établies à 51,6 MMDH à fin mai 2020 contre 55,7 MMDH à fin mai 2019, en diminution de 7,5% ou -4.156 MDH, compte tenu des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux supportés par le budget général qui ont été de 4.023 MDH à fin mai 2020 contre 3.778 MDH un an auparavant, note la même source.