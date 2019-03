Le Groupe OCP, leader mondial des phosphates et produits dérivés, l’Université Mohammed VI Polytechnique, et Fraunhofer IMWS – Institute for Microstructure of Materials and Systems – basé en Allemagne, ont signé, mercredi 6 mars à Rabat, un accord de partenariat.

Cet accord fait suite au mémorandum d’entente signé en juillet 2018 entre le Groupe OCP et Fraunhofer IMWS en vue de renforcer leur partenariat dans le développement de solutions durables, à travers l’intensification de la coopération stratégique entre Fraunhofer IMWS et l’Université Mohammed VI Polytechnique pour la création du Fraunhofer-Mazagan Lab, un Centre de recherche de classe mondiale basé au Pôle urbain de Mazagan (PUMA).

Fraunhofer IMWS soutiendra le laboratoire de recherche de Mazagan dans différents projets de recherche pour des écosystèmes industriels et mettra en place une équipe dédiée pour le Fraunhofer-Mazagan Lab.

Ce partenariat avec Fraunhofer IMWS permettra également au laboratoire de Mazagan de bénéficier de l’expertise de tout le réseau de laboratoires de Fraunhofer. Le Fraunhofer-Mazagan aura pour objectif de capitaliser sur les travaux de recherches de l’Université Mohammed VI Polytechnique et de les faire évoluer au stade de la recherche appliquée.

L’Université Mohammed VI Polytechnique se positionne en effet en tant qu’acteur à part entière dans le domaine de la recherche appliquée orientée vers le développement de solutions industrielles et de partenariats de classe mondiale.



« L’écosystème de la recherche et de l’innovation, en cours de développement par l’Université Mohammed VI Polytechnique, est renforcé par ce premier Centre d’Excellence. Le Fraunhofer-Mazagan Lab a pour ambition le développement de solutions industrielles et la mise en œuvre de projets d’économie circulaire innovants pour l’Afrique avec le support de nos partenaires en Allemagne » a déclaré Mostafa Terrab, Président Directeur Général du Groupe OCP.

« Nous nous réjouissons à l’idée de soutenir nos partenaires au Maroc dans ces activités novatrices. Au cours de notre visite, nous avons discuté de divers projets qui pourront être testés dans l’usine pilote. Je m’attends à ce que le travail conjoint commence rapidement, déclenchant une coopération à long terme et réussie, à travers laquelle nous pourrons acquérir de nouvelles connaissances sur le potentiel de la chimie 4.0 et, en particulier, sur les nouvelles opportunités offertes aux entreprises d’ingénierie en Allemagne » a déclaré le Professeur Ralf B Wehrspohn, Directeur de Fraunhofer IMWS.

Avec les ambitions de développement du Groupe et les besoins d’émancipation industrielle du continent, le Fraunhofer-Mazagan Lab devra rapidement atteindre sa vitesse de croisière pour capter le développement de solutions durables pour l’industrie en général et pour l’industrie des engrais en particulier.

Les partenaires confient au Green Energy Park (GEP) et à Fraunhofer IMWS le projet de mise en place du premier pilote pour la production d’hydrogène et d’ammoniac vert en Afrique. Ce sera le premier projet du Fraunhofer-Mazagan Lab.