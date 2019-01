Infomédiaire Maroc – Le Maroc, qui a réalisé d’importants progrès dans la recherche et l’innovation, ambitionne de renforcer sa position mondiale dans ces domaines, ont souligné, jeudi à Casablanca, les participants à la troisième édition des « Matinées de l’Industrie ».

Le Maroc, qui possède des centres de recherche reconnus à l’international, compte aussi des chercheurs qui se sont illustrés par leurs innovations dans divers forums internationaux, dont le dernier exploit signé au salon international BIXPO 2018 à Gwangju (Corée du Sud) avec la meilleure innovation dans le secteur de l’énergie électrique décrochée par Hafid Griguer, chargé de mission innovation au Cluster électronique mécatronique mécanique du Maroc (CE3M).

Intervenant à l’occasion de cette rencontre, organisée par « Industrie du Maroc Magazine » sous le thème de l’innovation et R&D orientés marché, le ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Économie numérique Moulay Hafid Elalamy a relevé que les chercheurs et innovateurs sont bien conscients de l’importance de l’innovation dans plusieurs domaines notamment l’industrie tout comme le sont les industriels, ce qui a conduit à des résultats positifs très importants.

Notant que le Royaume, qui possède des centres de recherche reconnus à l’international et qui contribuent au renforcement de l’innovation dans le pays, il a indiqué, dans ce contexte, que le groupe Mascir, organisme de recherche à caractère scientifique qui s’appuie sur la valorisation de la R&D pour mettre son expertise et son savoir-faire au service des industriels, joue un rôle important dans la promotion de la recherche scientifique et du développement technologique au Maroc.

Cet organisme, qui couvre des domaines aussi innovants que complémentaires englobant l’environnement, les énergies renouvelables, la santé et l’eau, se positionne comme une plateforme à la pointe de la technologie avec un effectif de 120 chercheurs ayant cumulé 150 brevets reconnus au niveau international.

Il a ajouté que le Maroc a accompli d’importants progrès dans les domaines de la recherche scientifique et de l’innovation par rapport à la situation passée, mais au vu des réalisations mondiales, des efforts supplémentaires sont nécessaires à travers une formation intensive et l’inclusion de la technologie moderne dans les plans et programmes, soulignant que « la jeunesse marocaine n’a pas de complexe à s’engager de manière positive dans la technologie moderne ».

Elalamy a, en outre, insisté sur la nécessité d’élargir le domaine de la formation afin d’accompagner l’évolution mondiale dans les domaines de la recherche scientifique et de l’innovation et de procurer plus de ressources humaines qualifiées à même de relever les défis de la concurrence dans plusieurs domaines.

Pour sa part, le directeur de publication du magazine Hicham Rahioui a mis en relief l’intérêt de l’interaction entre les acteurs spécialistes dans la recherche, l’innovation et l’entreprise, rappelant à cet égard que plusieurs institutions et entreprises ont mis au point plusieurs innovations et s’emploient à les commercialiser en interne et en externe.

Cette rencontre offre l’opportunité de traiter des questions relatives au climat favorisant la R&D orienté marché. De plus, il sera également question de la mise en lumière des enjeux que représente le transfert des technologies et surtout celui d’en créer un marché, a-t-il poursuivi.

Elle prévoit plusieurs panels animés par des experts marocains et étrangers (industriels et chercheurs) traitant entre autres de l’innovation, R&D orientés vers des nouveaux métiers mondiaux au Maroc (énergies renouvelables, minier, métallurgique, aéronautique, chimie et parachimie) et la création d’un marché marocain de transfert de technologies à travers la collaboration des instances de recherche, des acteurs étatiques et économiques (financement, plateforme, cadre juridique et environnement économique).

Cette rencontre d’une journée sera marquée par le lancement officiel des écosystèmes Industries Métallurgiques et Electriques par la FIMME (Fédération des Industries Métallurgiques, Mécaniques et Électromécaniques).

Rédaction Infomédiaire