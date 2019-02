La cérémonie de clôture du projet de recherche financé par l’Union Européenne, Middle-East and North African Strategic Regional Architecture (MENARA), qui étudie les dynamiques de sécurité et stabilité régionales en Afrique du Nord, au Sahel et au Moyen-Orient, se tiendra, le 21 février à l’Hôtel Tour Hassan, en présence du Chef Adjoint de la Délégation Européenne, de nombreux officiels de l’État Marocain, de diplomates en postes au Maroc ainsi que de plusieurs chercheurs basés au Maroc.

Le projet MENARA est composé d’un consortium de recherche de plus de 20 universités et centres de recherches de réputation mondiale notamment l’Université Al Akhawayn, la London School of Economic, le CIBOB et le European University Institute.

Dans ce cadre et pendant 3 ans, plusieurs dizaines de chercheurs ont mené des études de terrain dans plusieurs pays tels que le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, la Libye, le Sénégal, le Mali et la Mauritanie. Ils y ont conduit plusieurs dizaines d’interviews avec des acteurs de premiers plans sur des sujets aussi divers que majeurs pour le futur de la région. Les thèmes abordés sont notamment le terrorisme, les groupes armés, les trafics en tout genre, l’immigration illégal et la coopération régionale

