Le chercheur marocain Mohammed Daoudi, professeur à l’université Roi Abdelaziz pour les sciences et la technologie en Arabie Saoudite, a remporté la 37ème édition du Prix Abdul Hameed Shoman pour les chercheurs arabes en 2019, dans la catégorie des sciences de l’ingénierie.

Environ 382 candidats étaient en lice pour le prix de cette année. Pour rappel, la Fondation Shoman avait lancé en 1982 ce prix en reconnaissance de la production scientifique dont la publication est de nature à hisser les savoirs scientifiques et appliqués, à sensibiliser sur la culture de la recherche scientifique et à contribuer à résoudre les problèmes prioritaires sur les plans local, régional et mondial.

Le Prix Shoman des chercheurs arabes s’intéresse à la recherche scientifique et célèbre, chaque année, les chercheurs arabes distingués et vise à soutenir la recherche scientifique dans le monde arabe.