Infomédiaire Maroc – Un appel à projets pour la mise en place de laboratoires mixtes maroco-tunisiens vient être lancé par le ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et le ministère tunisien de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

L’objectif de cet appel à projets consiste à constituer un Pôle d’excellence maroco-tunisien de recherche et de formation de référence sur des thématiques comme les sciences Humaines et Sociales, l’environnement et changements climatiques ainsi que l’intelligence Artificielle.

Cet appel est ouvert aux laboratoires de recherche relevant des établissements d’enseignement supérieur et/ou de recherche scientifique publics tunisiens et marocains ayant déjà publié ensemble et souhaitant co-construire et codiriger un Laboratoire mixte maroco-tunisien autour d’une thématique scientifique ciblée et surtout en cohérence avec les priorités des deux pays.

Les projets présentés seront évalués par des experts désignés par les deux pays et prendront en considération certains critères comme l’intérêt scientifique du projet en lien avec les priorités stratégiques des deux pays, l’effet structurant du projet sur la recherche et la valorisation et la pertinence des résultats escomptés et leurs retombés socio-économiques prévisibles.

En juillet dernier, les départements marocain et tunisien en charge de l’enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique avaient signé un accord relatif au programme « Ibn Khaldoun », qui vise à encourager la mise en réseau des universités et la mobilité des étudiants, par le biais de projets communs entre les universités des deux pays.

Le programme porte sur le financement de projets de coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, l’instauration de partenariats à long terme entre les universités et les établissements de recherche scientifique et l’encouragement de la coopération multipartite, à travers l’encadrement d’experts et la formation des formateurs, l’échange des doctorants, de professeurs, de jeunes chercheurs et du personnel administratif, ainsi que par de projets de recherche communs et d’innovation.

Rédaction Infomédiaire