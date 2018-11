Infomédiaire Maroc – Aswak Assalam, filiale du groupe Ynna Holding spécialisée dans la grande distribution, poursuit sa stratégie de développement et annonce le lancement des travaux de construction de son projet Aswak Chaouia, en partenariat avec la ville de Settat, pour un investissement de 200 millions de dirhams.

Le coup d’envoi des travaux de construction du programme a été donné, ce mercredi 07 novembre, à l’occasion d’une cérémonie officielle qui a réuni le gouverneur de Settat, les autorités locales et Mama Tajmouati, présidente du groupe Ynna Holding.

Aswak Chaouia est un projet mixte d’envergure, situé à l’entrée nord de Settat, qui a pour ambition de contribuer à la croissance économique de la région et de participer à son attractivité.

Au total, Aswak Chaouia permettra de créer 500 emplois pendant la durée des travaux, estimée à 30 mois et 500 emplois directs et 300 emplois indirects durant la période d’exploitation.

Le projet comprend un centre commercial avec un hypermarché de 5.000 m2 de l’enseigne Aswak Assalam, un appart’hôtel avec une salle de conférences et un parc de loisirs.

Outre l’hypermarché Aswak Assalam, le centre commercial proposera, sur une surface de 10.500 m², une galerie commerciale d’une vingtaine de boutiques, un parking de 200 places, un food court ainsi qu’une place aménagée pour le public et destinée à recevoir des manifestations commerciales et culturelles.

Un appart’hôtel en R+2 doté de 90 unités sera également construit. Il abritera une salle polyvalente de près de 800 m2 et bénéficiera d’une vue directe sur un parc de plus de 18.000 m². Ce dernier s’installera dans la petite forêt existante. Il offrira une gamme complète en loisirs pour les habitants, avec des espaces multi-activités, des manèges, des aires de jeux pour les enfants, des pistes aménagées pour les activités pédestres et des terrains de sports collectifs. La berge Oued Boumoussa qui longera le parc sera réhabilitée et aménagée à cet effet pour permettre à chacun de profiter du lac.

Un showroom de 1.300 m², conçu pour les activités commerciales de marques automobiles ou autres et une station-service de 1.500 m² complèteront le programme.

Commentant le lancement des travaux d’Aswak Chaouia, Abdelkrim Tassine, Directeur général de Aswak Assalam, a déclaré : « Les habitants de Settat et sa région vont bénéficier de nouvelles infrastructures avec une offre retail et hôtelière complète ainsi qu’un parc destiné aux loisirs de toutes les familles. Il s’agit d’un véritable projet intégré qui traduit la volonté de notre groupe de contribuer activement au développement économique et social des villes où nous opérons. »

