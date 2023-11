Les banques marocaines connaissent actuellement une reprise financière robuste, avec un revenu net agrégé atteignant des niveaux records au cours du premier semestre de 2023, selon la dernière analyse de Fitch Ratings.

Cette impressionnante reprise de la rentabilité peut être attribuée à des conditions opérationnelles favorables, bien que la présence de charges importantes liées aux pertes, modère quelque peu l’ampleur de cette reprise.

Selon les données de l’agence de notation, les sept plus grandes banques marocaines ont enregistré une augmentation substantielle de 28 % en glissement annuel de leur revenu net agrégé pour le premier semestre de 2023. Cette hausse peut être attribuée principalement à une augmentation des revenus, avec une croissance notable des revenus d’intérêts nets de 7 %. Les taux d’emprunt ont atteint leurs niveaux les plus élevés depuis 2017, contribuant de manière significative à cette réussite financière.

Les banques panafricaines, telles qu’Attijariwafa Bank, la Banque Centrale Populaire et Bank of Africa, ont connu une augmentation encore plus marquée de leurs revenus d’intérêts nets agrégés, enregistrant une augmentation impressionnante de 11 %. Cette hausse des revenus reflète les hausses substantielles des taux d’intérêt observées dans diverses régions africaines.

Fitch Ratings prévoit que les conditions opérationnelles favorables persisteront, avec des taux d’intérêt plus élevés continuant à renforcer les revenus des banques marocaines. Ces institutions sont bien préparées à tirer profit de la hausse des taux d’intérêt, car elles dépendent en grande partie de dépôts à bas coût de comptes courants et d’épargne, qui représentaient 77 % des dépôts du secteur à la fin du troisième trimestre de 2023.

Bien que la reprise financière ait été remarquable, l’augmentation des charges liées aux pertes, en hausse de 18 % au premier semestre de 2023 par rapport à l’ensemble de l’année 2022, constitue un défi significatif. Cela a entraîné un coût annuel moyen des risques de 110 points de base des prêts bruts.

Les charges d’amortissement accrues peuvent être attribuées aux provisions pour les risques liés à la qualité des actifs, liés à des facteurs tels que l’inflation élevée, la hausse des taux d’intérêt et la croissance modeste du PIB réel au Maroc. De plus, les banques panafricaines ont renforcé leurs provisions pour atténuer les risques accrus liés à certains pays africains.

Malgré l’augmentation des charges liées aux pertes, le ratio moyen des charges liées aux pertes par rapport au bénéfice d’exploitation avant amortissement s’est amélioré, passant à 31 % au premier semestre de 2023. Cela marque une amélioration significative par rapport à 2021, bien que cela reste plus élevé qu’avant la pandémie en 2019.

Fitch Ratings suggère que la normalisation des charges liées aux pertes aux niveaux de 2019 pourrait prendre plus de temps que prévu initialement en raison de l’augmentation des incertitudes économiques mondiales et des risques élevés liés aux pays africains.

Les banques marocaines ont vu leur rentabilité moyenne annualisée sur les capitaux propres moyens (ROAE) s’améliorer pour atteindre 10,8 % au premier semestre de 2023, contre 8,7 % en 2022. D’autres améliorations sont attendues en 2024, bien que des charges liées aux pertes persistantes puissent freiner une reprise plus solide.

Le récent tremblement de terre qui a frappé le Maroc en septembre ne devrait pas avoir un impact significatif sur la rentabilité des banques marocaines. Leur exposition aux régions les plus touchées était limitée, et l’effet du tremblement de terre sur leur performance financière devrait être négligeable.