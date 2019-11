Le cabinet marocain de conseil RH, Gibraltar Consulting, a signé un accord de représentation locale et régionale avec un géant mondial dans le Recrutement et la Chasse de Talents, le Réseau International ‘‘Talentor.com’’.

Ce dernier est un réseau international de recrutement et de chasse de talents, présent dans 30 pays et sur les 5 continents et qui compte plus de 300 Consultants à travers le monde.