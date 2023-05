Le groupe Attijariwafa bank organise la 3ème édition du colloque digital «Talents Africains» les 17 et 18 mai 2023, dans le cadre de sa stratégie de promotion de l’excellence

sur le continent africain et de son engagement envers le potentiel humain de l’Afrique.

La cérémonie d’ouverture sera présidée par Mohamed El Kettani, Président Directeur Général du groupe Attijariwafa bank, et honorée par la participation de Ryad MEZZOUR, ministre de l’Industrie et du Commerce, est-il annoncé.

Ce colloque vise à créer une véritable dynamique autour des talents africains à l’échelle internationale et continentale en réunissant des personnalités marocaines et internationales du monde diplomatique, académique, financier et économique, ainsi que des dirigeants du groupe Attijariwafa bank.

Le thème choisi par le Groupe pour cette édition est : « L’Afrique des compétences : comment le continent peut fidéliser ses talents ? ». Les participants pourront assister à des débats sur les défis et les enjeux liés au développement de l’Afrique, ils pourront également prendre part au Forum de recrutement digital afin d’échanger avec les managers du Groupe au Maroc et à l’international.