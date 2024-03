Réda Dalil, Directeur de publication de TelQuel, est décédé mardi 19 mars 2024 à Rabat. Depuis près de quatre ans, il luttait contre une longue maladie.

Le décès de Réda Dalil, plume respectée et connue dans la profession, plonge la presse écrite marocaine dans le deuil. « En tant qu’amis et collègues, nous avons eu l’honneur et le plaisir de travailler à ses côtés », écrit le journal TelQuel, soulignant « son professionnalisme, sa rigueur, son dévouement et son immense gentillesse ».

L’infomédiaire adresse ses condoléances sincères et extrêmement attristées à la famille de Réda Dalil, à ses proches, ainsi qu’à tous ses collègues et collaborateurs.

Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons.