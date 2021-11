Le Président du Directoire d’Al Barid Bank, Redouane Najmeddine a été réélu, pour un deuxième mandat successif, en tant que Président Exécutif du Groupe Régional Afrique du WSBI – World Savings and Retail Banking Institute.

Cette consécration témoigne de l’engagement fidèle d’Al Barid Bank dans la défense et le soutien continu des intérêts et aspirations des membres africains du WSBI ; le Groupe Régional Afrique du WSBI compte 36 institutions financières présentes dans 22 pays en Afrique.

Pour rappel, le WSBI est une association bancaire mondiale qui a pour vocation de promouvoir l’inclusion financière, le développement de l’épargne et la digitalisation des produits et services financiers ; elle compte 100 membres établis dans 90 pays à travers le monde (Etats Unis, Europe, Asie-Pacifique et Afrique).