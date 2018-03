Infomediaire Maroc – Une convention de coopération entre le Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique et le Haut-commissariat au Plan (HCP) a été signée à Rabat.

Intervenant à cette occasion, le président du Conseil supérieur, Omar Azziman, a indiqué que l’institutionnalisation de la coopération avec le HCP permettra au Conseil de produire une connaissance objective et réelle du système éducatif au Maroc, en adoptant des données et des informations fiables et actualisées, à même de lui permettre d’optimiser ses fonctions consultatives et évaluatives.

Pour sa part, le Haut-commissaire au plan, Ahmed Lahlimi Alami, a fait savoir que cette convention cadre créera des opportunités institutionnelles pour une plus grande mobilisation entre les 2 institutions en raison de leur expertise et de leurs compétences accumulées, soulignant que cet accord leur garanti les moyens de continuité, de diversité et d’innovation.

