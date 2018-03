Infomediaire Maroc – Dans le cadre de son cycle de conférences régionales ‘‘Cap Market’’, la Banque des Marchés de Capitaux (BMC) du Groupe Banque Populaire organise ce mercredi 28 février à Rabat, en partenariat avec la CGEM, une rencontre co-animée avec Bank Al-Maghrib et l’Office des Changes, autour de la thématique ‘‘Entrée en vigueur du nouveau régime de changes : contexte macroéconomique national et international’’.

Objectif : faire un bilan d’étape en faveur des opérateurs économiques affiliés à la CGEM et des clients de la Banque Populaire Rabat-Kénitra.

Rédaction Infomediaire.