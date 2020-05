Le Chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani, a annoncé ce vendredi, à l’occasion d’une visioconférence avec les leaders des partis non-représentés au parlement, que le gouvernement est en train de mettre en place un plan ambitieux pour redémarrer l’économie nationale, outre la préparation d’un Projet de loi de finances rectificative pour l’année 2020 qui sera présenté dans quelques semaines avec des signaux forts et des réformes importantes et structurantes visant à relancer l’économie et sauver ce qui peut l’être.

A cet égard, El Otmani a exclu le recours à une politique d’austérité, assurant que le gouvernement œuvre au soutien de la consommation et de la production nationale. Par ailleurs, le Chef du gouvernement a mis en exergue l’amélioration de certains secteurs, en l’occurrence l’agriculture et l’agroalimentaire qui a gardé son dynamisme, ainsi que certaines industries dédiées au secteur de la santé, ayant relevé le défi et transformé leurs activités pour faire face à cette épidémie, à travers la production des équipements médicaux (masques, gels hydroalcooliques…), lesquels ont connu une forte demande à cause de la propagation du coronavirus.