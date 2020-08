Les 120 milliards de dirhams (MMDH) qui seront injectés dans l’économie pour relancer le tissu productif national affecté par la crise sanitaire liée au Covid-19, iront principalement à l’investissement et aux crédits garantis par l’Etat, a annoncé, ce mardi à Rabat, le ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration, Mohammed Benchaâboun.

Dans le détail, le ministre a précisé que les 45 MMDH sont réservés à l’investissement, notamment l’investissement direct de l’Etat dans les projets d’infrastructure, à travers des partenariats public-privé (PPP) et les participations de l’Etat, par le biais d’un Fonds qui va être créé pour un certain nombre d’entreprises, ayant le besoin d’augmenter leurs fonds propres pour assurer leur développement.

Benchaâboun a, dans ce sens, relevé que 15 MMDH seront financés directement par le budget général de l’Etat cette année et seront injectés dans le Fonds d’investissement public, alors que 30 MMDH seront mobilisés auprès d’institutionnels nationaux et internationaux.

“Nous allons entamer tout un ensemble de réformes et d’adoptions de textes notamment législatifs et réglementaires qui permettraient de préparer l’opérationnalisation à partir du 1er janvier”, a-t-il noté.

Le ministre a évoqué à cet égard la nécessité de mettre en oeuvre certaines réformes notamment fiscale afin de garantir une contribution professionnelle unifiée permettant d’un côté aux commerçants et artisans de pouvoir contribuer en fonction de leurs revenus et d’avoir en retour cette protection sociale.

Pour ce qui est de la réforme principale en profondeur du secteur public, plus particulièrement des établissements et entreprises publics, une agence des participations de l’Etat va être créée pour plus d’efficience dans la gestion mais également pour agir à travers la suppression d’un certains nombre d’établissements, dans le cadre d’une optimisation du fonctionnement de l’Etat, et la création de pôles homogènes pour plusieurs secteurs (pôle pour l’énergie, pôle pour le transport..), a-t-il souligné.