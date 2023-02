Ithmar Capital et COFIDES, société espagnole de financement du développement, ont signé à Rabat, en présence de Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du commerce, et de Reyes Maroto, ministre espagnole de l’Industrie, du commerce et du tourisme, une déclaration conjointe en vue de renforcer les relations bilatérales existantes entre les deux institutions financières publiques, et ce en marge de la réunion de haut niveau Maroc-Espagne.

Partenaires actifs dans le paysage des investisseurs internationaux, Ithmar Capital et COFIDES partagent un socle d’expertise en faveur du développement économique. À ce titre, les deux institutions financières reconnaissent que les économies respectives du Maroc et de l’Espagne offrent d’importantes opportunités de collaboration sur des secteurs stratégiques, tels que les infrastructures, la transition énergétique, l’agro-industrie, l’automobile, ou encore la digitalisation.

En outre, les deux entités considèrent qu’elles peuvent jouer un rôle stratégique en soutenant l’internationalisation des entreprises marocaines et espagnoles qui ont pour objectif d’étendre leurs activités au Maroc et en Espagne, mais aussi dans d’autres zones géographiques plus larges.

De ce fait, cette signature témoigne de la volonté des deux partenaires, Ithmar Capital et COFIDES, à poursuivre le dialogue et intensifier la coopération afin d’identifier des projets et concrétiser des investissements en ligne avec leurs intérêts stratégiques.

À ce sujet, Obaid Amrane, Directeur Général d’Ithmar Capital, a déclaré : « La Déclaration Conjointe est une nouvelle réalisation de coopération qui s’inscrit dans le cadre des relations bilatérales distinguées que partagent nos deux pays, ainsi que de la dynamique qui les relie. Cette signature témoigne d’une volonté partagée des deux parties de travailler ensemble sur des projets concrets d’investissement ».

De son côté, le Président et Directeur Général de COFIDES, José Luis Curbelo, a affirmé : « COFIDES et Ithmar Capital partagent non seulement des objectifs communs visant à avoir un impact significatif sur la transition économique actuelle, mais sont également prêts à unir leurs efforts pour financer les investissements du secteur privé dans les deux pays. Nous pensons que la déclaration signée aujourd’hui renforcera la collaboration entre les deux pays voisins ».