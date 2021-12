Ryad Mezzour, Ministre de l’Industrie et du Commerce, et Mohamed Bachiri, Directeur Général de l’usine Renault Tanger, Coordinateur du Pôle Industriel Maroc et Directeur de Renault Group Maroc, ont donné le coup d’envoi de la « Presse XL High Speed », la nouvelle ligne d’emboutissage de haute précision technologique de l’usine Renault de Tanger, une première en Afrique. Cet outil de haute performance industrielle a été dévoilé lors d’une cérémonie en présence également des officiels de la région.



Capable d’emboutir jusqu’à 21.000 pièces par jour, à une vitesse de 18 coups par minute, la « Presse XL High Speed » offre jusqu’à trois plus de performance en plus comparée à une Presse XL standard. Avec ses performances exceptionnelles et sa compatibilité avec l’acier et l’aluminium, ce nouvel outil permettra de fabriquer des pièces d’emboutissage, telles que les côtés de caisse ou les portes, pour les modèles Dacia Sandero et Lodgy, et Renault Express fabriqués au Maroc ainsi que pour d’autres usines du groupe Renault dans le monde.





La « Presse XL High Speed » s’inscrit dans le cadre du développement de l’Ecosystème Renault et vient renforcer l’intégration locale de pièces d’emboutissage. Elle contribue également à la montée en puissance technologique de la base de production marocaine du groupe.

Pour rappel, le 27 juillet dernier, Renault Group Maroc et le Ministère en charge de l’Industrie ont signé une convention qui fixe de nouveaux objectifs pour le développement de l’écosystème Renault portant l’objectif de sourcing local à 2,5 milliards d’euros dès 2025 et une cible de 3 milliards. Renault Group Maroc s’est également engagé à porter son taux d’intégration à un objectif cible de 80% à terme.

La cérémonie s’est ensuite suivie d’une visite des installations industrielles de l’usine et en particulier le dispositif environnemental de l’usine de Tanger, une innovation mondiale dans le processus de production automobile. Mise en place dès le lancement de l’usine en 2012, la chaufferie biomasse permet d’approvisionner l’usine en énergie nécessaire au process industriel en utilisant des résidus de bois et de noyaux d’olives, un véritable réseau énergétique à très faible impact environnemental.

1ère usine dans l’industrie automobile mondiale conçue pour atteindre zéro émission de CO2 et zéro effluent industriel, l’usine Renault de Tanger contribue pleinement au développement durable de la région et s’inscrit en parfaite synergie avec la stratégie du Royaume de développer les énergies renouvelables et préserver l’eau : un exemple à suivre dans le cadre de la décarbonation de la filière automobile nationale.