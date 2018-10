Infomédiaire Maroc – Les préparatifs pour la prochaine rentrée scolaire (2019-2020) seront entamés dès le mois d’octobre, à travers la mise en place de plusieurs mesures visant à en assurer la réussite, a annoncé le département de l’Éducation nationale.

Cette opération, qui se prolonge jusqu’à décembre, porte sur le traitement des demandes de mise en disponibilité et de retraite anticipée et l’organisation du mouvement de mutation et des concours d’accès aux différents centres et filières de formation, affirme le Département dans un communiqué.

Ces concours concernent le Centre de formation des inspecteurs de l’enseignement, le centre d’orientation et de planification de l’éducation et le cycle de formation des cadres de l’administration pédagogique et des cadres de soutien administratif, pédagogique et social, outre les concours de recrutement des cadres de l’enseignement et leur formation, au niveau des Académies régionales d’éducation et de formation (AREF), précise le communiqué.

La préparation et la mise en œuvre de la mobilité des cadres de l’administration pédagogique seront lancées immédiatement après l’achèvement desdites mesures, note la même source.

Selon le département de l’Éducation nationale, ces mesures s’assignent pour but de déterminer les besoins des AREF en ressources humaines et de permettre aux lauréats admis au concours de recrutement de bénéficier, en temps opportun, de la formation au sein des Centres régionaux des métiers de l’éducation et de la formation.

IM