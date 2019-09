Un Conseil de gouvernement se tiendra jeudi 19 septembre sous la présidence du Chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani. Au début de ses travaux, le Conseil suivra un exposé du ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saïd Amzazi, sur la rentrée scolaire 2019-2020. Le Conseil examinera par la suite trois projets de décrets, le premier modifiant et complétant le décret relatif aux prérogatives et à l’organisation du ministère de l’Economie et des Finances, et le deuxième modifiant le droit à l’importation applicable au blé tendre et ses dérivés. Le troisième décret, poursuit le communiqué, porte sur la création d’une direction provisoire au ministère de l’Equipement, du transport et de la logistique chargée de superviser la réalisation du complexe hydraulique Beni Mansour dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Le Conseil achèvera ses travaux par l’examen de propositions de nomination à de hautes fonctions.