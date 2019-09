L’entrée en vigueur des nouvelles lois pour lutter plus efficacement contre le phénomène de spoliation immobilière ouvre la voie à la sécurisation et l’immunisation de la propriété foncière, a affirmé à Rabat le ministre de la Justice Mohamed Aujjar. Lors de la réunion de la commission chargée du suivi du dossier relatif à la spoliation immobilière, Aujjar a souligné que conformément aux recommandations de cette instance, le ministère a élaboré des projets de loi de concert avec les parties concernées, lesquels textes ont été adoptés au Parlement. Il s’agit d’une révision du Code des droits réels ainsi que de certaines dispositions du Code de procédure pénale et du Code pénal. Le ministre a dans ce contexte assuré qu’aucune affaire de spoliation de biens immobiliers n’a été enregistré grâce aux mesures prises depuis la mise sur pied de la commission de suivi, relevant que les actions entreprises ont permis d’endiguer ce fléau.