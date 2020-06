La réouverture des mosquées se fera, en temps opportun, et en coordination étroite avec le ministère de la Santé et les autorités compétentes, tout en tenant compte de la situation épidémiologique dans notre pays, a affirmé, mercredi, le Conseil supérieur des Oulémas. Ci-après la traduction intégrale du communiqué du Conseil :

‘‘Une fatwa du Conseil supérieur des Oulémas concernant la fermeture des mosquées avait prévu que la nécessité est levée par la levée de sa justification, ce qui signifie que la fermeture temporaire des mosquée sera levée dès le retour de la situation épidémiologique à la normale dans notre pays.

Dans les circonstances actuelles marquées par la continuité des mesures de prévention contre la propagation de la pandémie, le Conseil souligne que la réouverture des mosquées se fera, en temps opportun, et en coordination étroite avec le ministère de la Santé et les autorités compétentes, tout en tenant compte de la situation épidémiologique dans notre pays et ce, en se basant sur les considérations suivantes :