{"id":129,"instanceName":"AWB CARTE ","videos":[{"videoType":"youtube","title":"","description":"","info":"","thumbImg":"http:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/ATTIJARICARTEv2.jpg","youtubeID":"ND414y2d45U","prerollAD":"no","prerollGotoLink":"prerollGotoLink","preroll_mp4":"preroll_mp4","prerollSkipTimer":"prerollSkipTimer","midrollAD":"no","midrollAD_displayTime":"midrollAD_displayTime","midrollGotoLink":"midrollGotoLink","midroll_mp4":"midroll_mp4","midrollSkipTimer":"midrollSkipTimer","postrollAD":"no","postrollGotoLink":"postrollGotoLink","postroll_mp4":"postroll_mp4","postrollSkipTimer":"postrollSkipTimer","popupAdShow":"no","popupImg":"popupImg","popupAdStartTime":"popupAdStartTime","popupAdEndTime":"popupAdEndTime","popupAdGoToLink":"popupAdGoToLink"}],"instanceTheme":"dark","playerLayout":"fitToContainer","videoPlayerWidth":1006,"videoPlayerHeight":420,"videoRatio":1.77777777777999990149737641331739723682403564453125,"videoRatioStretch":false,"videoPlayerShadow":"effect3","colorAccent":"#cc181e","posterImg":"","posterImgOnVideoFinish":"","logoShow":"Yes","logoPath":"","logoPosition":"bottom-right","logoClickable":"Yes","logoGoToLink":"","allowSkipAd":true,"advertisementTitle":"Advertisement","skipAdvertisementText":"Ignorer la publicit\u00e9","skipAdText":"Vous pouvez ignorer cette annonce dans","playBtnTooltipTxt":"Play","pauseBtnTooltipTxt":"Pause","rewindBtnTooltipTxt":"Rewind","downloadVideoBtnTooltipTxt":"Download video","qualityBtnOpenedTooltipTxt":"Close settings","qualityBtnClosedTooltipTxt":"Settings","muteBtnTooltipTxt":"Mute","unmuteBtnTooltipTxt":"Unmute","fullscreenBtnTooltipTxt":"Fullscreen","exitFullscreenBtnTooltipTxt":"Exit fullscreen","infoBtnTooltipTxt":"Show info","embedBtnTooltipTxt":"Embed","shareBtnTooltipTxt":"Share","volumeTooltipTxt":"Volume","playlistBtnClosedTooltipTxt":"[closed]","playlistBtnOpenedTooltipTxt":"Hide playlist","facebookBtnTooltipTxt":"Share on Facebook","twitterBtnTooltipTxt":"Share on Twitter","googlePlusBtnTooltipTxt":"Share on Google+","lastBtnTooltipTxt":"Go to last video","firstBtnTooltipTxt":"Go to first video","nextBtnTooltipTxt":"Play next video","previousBtnTooltipTxt":"Play previous video","shuffleBtnOnTooltipTxt":"Shuffle on","shuffleBtnOffTooltipTxt":"Shuffle off","nowPlayingTooltipTxt":"NOW PLAYING","embedWindowTitle1":"SHARE THIS PLAYER:","embedWindowTitle2":"EMBED THIS VIDEO IN YOUR SITE:","embedWindowTitle3":"SHARE LINK TO THIS PLAYER:","lightBox":false,"lightBoxAutoplay":false,"lightBoxThumbnail":"","lightBoxThumbnailWidth":400,"lightBoxThumbnailHeight":220,"lightBoxCloseOnOutsideClick":true,"onFinish":"Stop video","autoplay":false,"loadRandomVideoOnStart":"No","shuffle":"No","playlist":"Off","playlistBehaviourOnPageload":"opened (default)","playlistScrollType":"light","preloadSelfHosted":"none","hideVideoSource":false,"showAllControls":true,"rightClickMenu":true,"autohideControls":2,"hideControlsOnMouseOut":"No","fullscreen":"Fullscreen native","nowPlayingText":"Yes","infoShow":"No","shareShow":"Yes","facebookShow":"Yes","twitterShow":"Yes","mailShow":"No","facebookShareName":"Infomediaite TV","facebookShareLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","facebookShareDescription":"","facebookSharePicture":"http:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/infotv.jpg","twitterText":"Infomediaite TV","twitterLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","twitterHashtags":"Infomediaite TV","twitterVia":"Infomediaite TV","googlePlus":"","embedShow":"No","embedCodeSrc":"","embedCodeW":746,"embedCodeH":420,"embedShareLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","youtubeControls":"default controls","youtubeSkin":"dark","youtubeColor":"red","youtubeQuality":"highres","youtubeShowRelatedVideos":"No","vimeoColor":"00adef","showGlobalPrerollAds":false,"globalPrerollAds":"","globalPrerollAdsSkipTimer":5,"globalPrerollAdsGotoLink":"","videoType":"YouTube","submit":"Save Changes","youtubeChannelID":"UCQyCGV3PgSuRK20EXm3TZqQ","googleAnalyticsTrackingCode":"","iOSPlaysinline":true,"floatPlayerOutsideViewport":false,"rootFolder":"https:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/plugins\/Elite-video-player\/"}

Attijariwafa bank et Mastercard ont annoncé le lancement de la nouvelle carte UEFA Champions League® Mastercard lors d’une cérémonie qui s’est tenue au siège de la banque en présence des médias régionaux. Le top management respectif d’Attijariwafa bank et de Mastercard ont dévoilé cette nouvelle carte, la toute première carte du genre en Afrique et au Moyen-Orient.

La carte UEFA Champions League® Mastercard est internationale et contactless. Elle offre aux amateurs de football marocain de nombreux avantages au Maroc et à l’étranger. La carte co-brandée avec UEFA et dont le design af che le trophée mondialement connu de Champions League, permet aux fans d’accéder à un univers exclusif d’avantages autour de cette compétition. Les clients détenteurs de cette carte béné cient de nombreuses offres, notamment des réductions sur la boutique UEFA et la possibilité d’accéder à des expériences uniques.

Les détenteurs de la carte ont la possibilité de gagner des voyages pour assister aux matches de la compétition, des produits de la marque, des télévisions, des abonnements à des chaînes sportives et bien plus encore pour vivre pleinement l’expérience. Les enfants des détenteurs de cette carte – fans du football – auront également la possibilité de pouvoir vivre un moment unique avec les grandes légendes du football grâce au programme «Priceless Mascots» de Mastercard.

Driss Maghraoui, Directeur du Marché des Particuliers et Professionnels d’Attijariwafa bank, a déclaré: «Nous sommes ravis de lancer la toute première carte UEFA Champions League® Mastercard au Maroc, la première du genre en Afrique et au Moyen-Orient. Cette carte af nitaire vise à intensi er et à développer notre relation avec les fans du ballon rond et plus spécialement les fans de l’UEFA Champions League®.

Ce lancement vient con rmer l’importance qu’accorde Attijariwafa bank aux valeurs véhiculées par le sport telles que le leadership, l’engagement et l’esprit d’équipe. Nous avons des millions de passionnés du football dans notre pays et cette carte leur ouvrira un monde d’offres exclusives, leur permettant de vivre une expérience unique.

Khalid Elgibali, Président de Mastercard pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, a déclaré pour sa part: «Chez Mastercard, nous avons une approche axée sur la passion et nous proposons des offres adaptées aux attentes des consommateurs. Compte tenu de la fervente passion du football au Maroc, nous sommes ravis d’y lancer la première carte UEFA Champions League® Mastercard en partenariat avec Attijariwafa bank. Cette nouvelle carte offre à ses détenteurs des opportunités qui n’ont pas de prix, en les connectant avec leur passion pour le football.»