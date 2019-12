{"id":194,"instanceName":"ARBITRA","videos":[{"videoType":"youtube","title":"","description":"","info":"","thumbImg":"http:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/arbiv2.jpg","youtubeID":"kaqW4XK5jg4","prerollAD":"no","prerollGotoLink":"prerollGotoLink","preroll_mp4":"preroll_mp4","prerollSkipTimer":"prerollSkipTimer","midrollAD":"no","midrollAD_displayTime":"midrollAD_displayTime","midrollGotoLink":"midrollGotoLink","midroll_mp4":"midroll_mp4","midrollSkipTimer":"midrollSkipTimer","postrollAD":"no","postrollGotoLink":"postrollGotoLink","postroll_mp4":"postroll_mp4","postrollSkipTimer":"postrollSkipTimer","popupAdShow":"no","popupImg":"popupImg","popupAdStartTime":"popupAdStartTime","popupAdEndTime":"popupAdEndTime","popupAdGoToLink":"popupAdGoToLink"}],"instanceTheme":"dark","playerLayout":"fitToContainer","videoPlayerWidth":1006,"videoPlayerHeight":420,"videoRatio":1.77777777777999990149737641331739723682403564453125,"videoRatioStretch":false,"videoPlayerShadow":"effect3","colorAccent":"#cc181e","posterImg":"","posterImgOnVideoFinish":"","logoShow":"Yes","logoPath":"","logoPosition":"bottom-right","logoClickable":"Yes","logoGoToLink":"","allowSkipAd":true,"advertisementTitle":"Advertisement","skipAdvertisementText":"Ignorer la publicit\u00e9","skipAdText":"Vous pouvez ignorer cette annonce dans","playBtnTooltipTxt":"Play","pauseBtnTooltipTxt":"Pause","rewindBtnTooltipTxt":"Rewind","downloadVideoBtnTooltipTxt":"Download video","qualityBtnOpenedTooltipTxt":"Close settings","qualityBtnClosedTooltipTxt":"Settings","muteBtnTooltipTxt":"Mute","unmuteBtnTooltipTxt":"Unmute","fullscreenBtnTooltipTxt":"Fullscreen","exitFullscreenBtnTooltipTxt":"Exit fullscreen","infoBtnTooltipTxt":"Show info","embedBtnTooltipTxt":"Embed","shareBtnTooltipTxt":"Share","volumeTooltipTxt":"Volume","playlistBtnClosedTooltipTxt":"[closed]","playlistBtnOpenedTooltipTxt":"Hide playlist","facebookBtnTooltipTxt":"Share on Facebook","twitterBtnTooltipTxt":"Share on Twitter","googlePlusBtnTooltipTxt":"Share on Google+","lastBtnTooltipTxt":"Go to last video","firstBtnTooltipTxt":"Go to first video","nextBtnTooltipTxt":"Play next video","previousBtnTooltipTxt":"Play previous video","shuffleBtnOnTooltipTxt":"Shuffle on","shuffleBtnOffTooltipTxt":"Shuffle off","nowPlayingTooltipTxt":"NOW PLAYING","embedWindowTitle1":"SHARE THIS PLAYER:","embedWindowTitle2":"EMBED THIS VIDEO IN YOUR SITE:","embedWindowTitle3":"SHARE LINK TO THIS PLAYER:","lightBox":false,"lightBoxAutoplay":false,"lightBoxThumbnail":"","lightBoxThumbnailWidth":400,"lightBoxThumbnailHeight":220,"lightBoxCloseOnOutsideClick":true,"onFinish":"Stop video","autoplay":false,"loadRandomVideoOnStart":"No","shuffle":"No","playlist":"Off","playlistBehaviourOnPageload":"opened (default)","playlistScrollType":"light","preloadSelfHosted":"none","hideVideoSource":false,"showAllControls":true,"rightClickMenu":true,"autohideControls":2,"hideControlsOnMouseOut":"No","fullscreen":"Fullscreen native","nowPlayingText":"Yes","infoShow":"No","shareShow":"Yes","facebookShow":"Yes","twitterShow":"Yes","mailShow":"No","facebookShareName":"Infomediaite TV","facebookShareLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","facebookShareDescription":"","facebookSharePicture":"http:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/infotv.jpg","twitterText":"Infomediaite TV","twitterLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","twitterHashtags":"Infomediaite TV","twitterVia":"Infomediaite TV","googlePlus":"","embedShow":"No","embedCodeSrc":"","embedCodeW":746,"embedCodeH":420,"embedShareLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","youtubeControls":"default controls","youtubeSkin":"dark","youtubeColor":"red","youtubeQuality":"highres","youtubeShowRelatedVideos":"No","vimeoColor":"00adef","showGlobalPrerollAds":false,"globalPrerollAds":"","globalPrerollAdsSkipTimer":5,"globalPrerollAdsGotoLink":"","videoType":"YouTube","submit":"Save Changes","youtubeChannelID":"UCQyCGV3PgSuRK20EXm3TZqQ","googleAnalyticsTrackingCode":"","iOSPlaysinline":true,"floatPlayerOutsideViewport":false,"rootFolder":"https:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/plugins\/Elite-video-player\/"}

Dans la lignée du succès des précédentes éditions, le Centre International de Médiation et d’Arbitrage de Casablanca (CIMAC) a lancé la cinquième édition des Casablanca Arbitration Days.

Placée sous le thème « Investing and Doing Business in Africa: Is Arbitration Contributing to the Revolution? », les Casablanca Arbitration Days sont l’occasion d’échanger avec des experts reconnus du domaine de l’arbitrage sur le climat d’investissement en Afrique en constante évolution. Seront ainsi abordées les thématiques ci-après : les mécanismes de protection des investissements en Afrique, l’importance des communautés économiques régionales, les investissements chinois en Afrique, le phénomène de prolifération des institutions d’arbitrage en Afrique, ainsi qu’un aperçu de l’évolution législative et jurisprudentielle de la loi Marocaine sur l’arbitrage.

Les Casablanca Arbitration Days du CIMAC sont le rendez-vous incontournable pour les acteurs, spécialistes et experts du règlement des différends en Afrique et dans le monde. En effet, chaque année, Casablanca se mue en vitrine continentale de l’arbitrage grâce à ce forum, qui réunit plus de 300 participants.

Le Secrétaire Général du CIMAC, Hicham ZEGRARY l’a ainsi souligné : « Le CIMAC est une institution arbitrale internationale et africaine qui vise à se hisser au rang d’acteur de référence en matière de résolution des litiges internationaux et à faire la jonction entre l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. De plus, l’adoption de son nouveau règlement ainsi qu’une offre institutionnelle conforme aux standards internationaux avec l’inclusion d’éminents arbitres au sein sa cour d’arbitrage et de médiation, sont autant d’atouts forts pour le CIMAC. »

De nombreux experts seront présents à cette édition, parmi lesquels M. David Marty (Conseiller Juridique en chef, Banque Africaine de Développement) Benjamin Garel ( conseiller juridique au CIRDI -Centre International pour le Règlement des Différends Relatifs aux Investissements), Laurent Levy ( Associé-Fondateur Levy Kaufmann-Kohler et président de la cour d’arbitrage du CIMAC), Jalal Al Ahdab( Associé Bird & Bird et vice-président de la cour d’arbitrage du CIMAC), Azzedine Kettani (Associé-Fondateur Kettani Law Firm et membre de la cour d’arbitrage du CIMAC), Domitille Baizeau (Associée LALIVE), Khaled Aguemon (Responsable Juridique pour l’Afrique de l’Ouest, Colas), Denis Mouralis (Professeur, Université Aix-Marseille) ainsi que plusieurs autres éminents panélistes.

Le CIMAC propose des règlements d’arbitrage et de médiation qui reflètent les meilleures pratiques internationales. Il encourage fortement ses partenaires à intégrer ses clauses d’arbitrage et de médiation dans leurs contrats ou dans toute autre forme d’engagement.

Il est également possible pour les parties d’articuler la résolution du différend qui les oppose entre la médiation et l’arbitrage à travers la clause Med/Arb.

Par ailleurs, le CIMAC a récemment conclu des accords de partenariat et de coopération avec des centres d’arbitrage d’envergure internationale tels que le VIAC (Vienna International Arbitration Centre) et le CIRDI (Centre International pour le Règlement des Différends Relatifs aux Investissements).