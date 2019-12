{"id":199,"instanceName":"BMCI","videos":[{"videoType":"youtube","title":"","description":"","info":"","thumbImg":"http:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/bmci1.jpg","youtubeID":"j4GOOidDZo8","prerollAD":"no","prerollGotoLink":"prerollGotoLink","preroll_mp4":"preroll_mp4","prerollSkipTimer":"prerollSkipTimer","midrollAD":"no","midrollAD_displayTime":"midrollAD_displayTime","midrollGotoLink":"midrollGotoLink","midroll_mp4":"midroll_mp4","midrollSkipTimer":"midrollSkipTimer","postrollAD":"no","postrollGotoLink":"postrollGotoLink","postroll_mp4":"postroll_mp4","postrollSkipTimer":"postrollSkipTimer","popupAdShow":"no","popupImg":"popupImg","popupAdStartTime":"popupAdStartTime","popupAdEndTime":"popupAdEndTime","popupAdGoToLink":"popupAdGoToLink"}],"instanceTheme":"dark","playerLayout":"fitToContainer","videoPlayerWidth":1006,"videoPlayerHeight":420,"videoRatio":1.77777777777999990149737641331739723682403564453125,"videoRatioStretch":false,"videoPlayerShadow":"effect3","colorAccent":"#cc181e","posterImg":"","posterImgOnVideoFinish":"","logoShow":"Yes","logoPath":"","logoPosition":"bottom-right","logoClickable":"Yes","logoGoToLink":"","allowSkipAd":true,"advertisementTitle":"Advertisement","skipAdvertisementText":"Ignorer la publicit\u00e9","skipAdText":"Vous pouvez ignorer cette annonce dans","playBtnTooltipTxt":"Play","pauseBtnTooltipTxt":"Pause","rewindBtnTooltipTxt":"Rewind","downloadVideoBtnTooltipTxt":"Download video","qualityBtnOpenedTooltipTxt":"Close settings","qualityBtnClosedTooltipTxt":"Settings","muteBtnTooltipTxt":"Mute","unmuteBtnTooltipTxt":"Unmute","fullscreenBtnTooltipTxt":"Fullscreen","exitFullscreenBtnTooltipTxt":"Exit fullscreen","infoBtnTooltipTxt":"Show info","embedBtnTooltipTxt":"Embed","shareBtnTooltipTxt":"Share","volumeTooltipTxt":"Volume","playlistBtnClosedTooltipTxt":"[closed]","playlistBtnOpenedTooltipTxt":"Hide playlist","facebookBtnTooltipTxt":"Share on Facebook","twitterBtnTooltipTxt":"Share on Twitter","googlePlusBtnTooltipTxt":"Share on Google+","lastBtnTooltipTxt":"Go to last video","firstBtnTooltipTxt":"Go to first video","nextBtnTooltipTxt":"Play next video","previousBtnTooltipTxt":"Play previous video","shuffleBtnOnTooltipTxt":"Shuffle on","shuffleBtnOffTooltipTxt":"Shuffle off","nowPlayingTooltipTxt":"NOW PLAYING","embedWindowTitle1":"SHARE THIS PLAYER:","embedWindowTitle2":"EMBED THIS VIDEO IN YOUR SITE:","embedWindowTitle3":"SHARE LINK TO THIS PLAYER:","lightBox":false,"lightBoxAutoplay":false,"lightBoxThumbnail":"","lightBoxThumbnailWidth":400,"lightBoxThumbnailHeight":220,"lightBoxCloseOnOutsideClick":true,"onFinish":"Stop video","autoplay":false,"loadRandomVideoOnStart":"No","shuffle":"No","playlist":"Off","playlistBehaviourOnPageload":"opened (default)","playlistScrollType":"light","preloadSelfHosted":"none","hideVideoSource":false,"showAllControls":true,"rightClickMenu":true,"autohideControls":2,"hideControlsOnMouseOut":"No","fullscreen":"Fullscreen native","nowPlayingText":"Yes","infoShow":"No","shareShow":"Yes","facebookShow":"Yes","twitterShow":"Yes","mailShow":"No","facebookShareName":"Infomediaite TV","facebookShareLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","facebookShareDescription":"","facebookSharePicture":"http:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/infotv.jpg","twitterText":"Infomediaite TV","twitterLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","twitterHashtags":"Infomediaite TV","twitterVia":"Infomediaite TV","googlePlus":"","embedShow":"No","embedCodeSrc":"","embedCodeW":746,"embedCodeH":420,"embedShareLink":"http:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","youtubeControls":"default controls","youtubeSkin":"dark","youtubeColor":"red","youtubeQuality":"highres","youtubeShowRelatedVideos":"No","vimeoColor":"00adef","showGlobalPrerollAds":false,"globalPrerollAds":"","globalPrerollAdsSkipTimer":5,"globalPrerollAdsGotoLink":"","videoType":"YouTube","submit":"Save Changes","youtubeChannelID":"UCQyCGV3PgSuRK20EXm3TZqQ","googleAnalyticsTrackingCode":"","iOSPlaysinline":true,"floatPlayerOutsideViewport":false,"rootFolder":"https:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/plugins\/Elite-video-player\/"}

La BMCI a rouvert, le lundi 16 décembre, les portes de son agence historique Mohammed V entièrement repensée et réinventée.

De par son extrême visibilité, sa localisation et sa grande superficie de 850 m², la nouvelle agence Mohammed V a été conçue dans l’objectif de créer une agence « Nouvelle génération » qui brise les codes de l’agence bancaire traditionnelle et propose une nouvelle expérience client plus qualitative et innovante.

Le client bénéficie d’un accueil sur-mesure et d’un parcours fluide adaptés à son besoin. L’agence met à sa disposition différentes formes de prises en charge allant du « digital », au libre-service, en passant par l’accompagnement de nos experts.

En effet, l’agence propose un dispositif technologique innovant et des équipements de dernière génération : bornes de gestion de file d’attente, l’ensemble des dépliants dématérialisés/digitalisés et accessibles via des bornes interactives, espaces meeting insonorisés et digitalisés, des automates bancaires proposant une large gamme de services, etc.

Le client pourra ainsi explorer et expérimenter plusieurs espaces au sein de l’agence :

 Espace d’accueil : Espace avec un conseiller pour une prise en charge dès l’entrée du client visant à recueillir son besoin, l’informer, l’accompagner et l’orienter.

Espace libre-service : Espace conçu pour offrir un maximum d’autonomie aux clients adeptes de technologie. Le LSB (Libre-Service Bancaire) comporte des automates multifonctions permettant de réaliser l’essentiel des opérations du quotidien (retrait, dépôts, paiement de factures, changement de code PIN…). Ces automates de dernière génération permettent également d’effectuer des appels en visioconférence vers le centre de relations client en cas de besoin.

 Espace découverte : Espace entièrement digitalisé, proposant aux visiteurs de découvrir nos offres et se renseigner sur nos services en toute autonomie ou avec l’accompagnement d’un conseiller en fonction des attentes et besoins du visiteur Cet espace découverte se décompose en plusieurs univers spécialisés permettant de couvrir tous les besoins que ce soit en termes de financements ou d’autres thématiques.

 Espace d’attente : Espace chaleureux, équipé d’une table digitale et de plusieurs bornes proposant à nos clients de découvrir nos offres et se renseigner sur nos services en attendant d’être servis à la caisse et/ ou reçus par un conseiller.

 Espace caisse : Guichets avec un accès dédié aux personnes à mobilité réduite.

 Espace Change : Espace avec guichet pour les opérations de change, ainsi que plusieurs GAB permettant aux clients d’effectuer diverses opérations : Cash In, Cash out, Changement de PIN, paiement vignette, etc.

Lieu historique et emblématique de la BMCI, la nouvelle agence Mohammed V est aujourd’hui un espace innovant offrant à sa clientèle une expérience bancaire inédite et exclusive.