Pour sa rentrée culturelle, la Fondation Attijariwafa bank organise à l’espace d’art Actua, une double cérémonie, articulée autour de l’exposition des élèves de la promotion 2017-2019 et du lancement de la 4e promotion de l’Académie des Arts. Une cérémonie désormais traditionnelle puisqu’elle en est à sa 4e promotion depuis 10 ans avec l’Académie Régionale d’Éducation et de Formation de la Région de Casablanca-Settat.

10 ans déjà d’engagement au profit d’une jeunesse assoiffée d’apprentissage et d’exploration artistique au fil desquelles l’Académie des Arts est passée de l’idée de rassembler un groupe d’apprenants dans le cadre d’ateliers éphémères et est arrivée au stade de maturité avec un nombre constant d’inscrits (100 élèves par promotion), 3 enseignants contractés de manière permanente et un programme pédagogique solide allant de l’introduction à l’art et à son histoire aux pratiques contemporaines (Installation, vidéo, performance…). Altérité et vivre ensemble, maîtres-mots de l’exposition « Le Je de l’autre »

Voir son oeuvre d’art exposée dans l’espace d’art Actua de la Fondation Attijariwafa bank, est un rêve devenu réalité pour les élèves âgés entre 10 et 17 ans de cette 3e promotion 2017-2019 de l’Académie des Arts. Une consécration issue de deux années de formation et d’explorations artistiques pilotées par la Fondation et placées sous la houlette des professeurs chevronnés Abderrahmane Banana pour la peinture, Abdelmajid Seddati pour l’écriture et Aaziz Chafik pour le multimédia.

Toutes les productions ont été pensées et créées par les participants. Dans une scénographie décloisonnée entièrement produite par la Fondation, où fusionnent plusieurs expressions, peinture, installations, écrits, sculptures, vidéos et performances, l’exposition tente de susciter l’espoir dans un art et une culture aspirant à un cosmopolitisme fécond, et à une coexistence pleine et saine dans un espace commun, réaffirmant la foi de la Fondation dans l’avenir et sa confiance dans la jeunesse. Nouvelle promotion, nouvelles explorations artistiques sous le thème « Le risque comme vecteur de créativité »

Le programme Académie des Arts ayant porté ses fruits depuis son lancement en 2009, la Fondation Attijariwafa bank donnera le jour même le coup d’envoi de la 4e promotion de l’Académie des Arts pour les années scolaires 2019 à 2021. Cette nouvelle thématique sera l’occasion de challenger la créativité des apprenants et de sortir davantage du cadre ordinaire de la création artistique en allant plus vers des pratiques plus contemporaines (Street-art) remettant en question l’art, sa définition et son rôle dans une société en perpétuel changement (ex : Banksy…).

L’art et la création artistique sont des leviers au service du vivre ensemble. C’est tout le sens de l’action menée par le Pôle Art & Culture de la Fondation Attijariwafa bank qui agit, depuis plus de 40 ans, en faveur d’un plus grand accès à l’art auprès du grand public, en se focalisant particulièrement sur l’éducation artistique des jeunes. C’est dans ce sillage que la Fondation Attijariwafa bank a pris l’initiative de créer « l’Académie des Arts », en partenariat avec l’Académie Régionale d’Éducation et de Formation de la Région de Casablanca-Settat (AREF), en vue de contribuer à l’épanouissement culturel des élèves d’établissements publics.

Depuis son lancement en 2009, L’Académie des Arts se définit et se vit comme une initiative citoyenne se déclinant en trois disciplines artistiques : expression plastique, écriture et multimédia, sur une durée de deux ans. Une centaine de collégiens et de lycéens pour chaque promotion, bénéficient de ce programme pédagogique qui leur permet d’éveiller leur fibre artistique et par là-même, les engager dans une voie citoyenne et responsable.

Avec l’exposition Le Je de l’autre et le lancement de la 4e promotion, cette double cérémonie confirme l’engagement de la Fondation Attijariwafa bank envers les arts et les artistes et réaffirme sa promotion et sa foi dans la culture comme vecteur de développement.