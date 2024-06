Renforçant son engagement pour la formation et l’épanouissement culturel des jeunes, la Fondation Attijariwafa bank annonce le lancement de sa nouvelle exposition artistique « Fibres d’artistes, le patrimoine en mouvement », qui se tiendra du 30 mai au 31 juillet 2024 à l’espace d’art Actua.

Cette exposition découle du cycle pédagogique Académie des arts, que la Fondation Attijariwafa bank mène depuis plus de 10 ans, en faveur des jeunes en partenariat avec l’Académie Régionale d’Éducation et de Formation de la Région Casablanca-Settat depuis 2009, en vue de favoriser leur épanouissement culturel.

L’exposition « Fibres d’artistes, le patrimoine en mouvement » célèbre la 6ème promotion du programme qui était placée sous la thématique de la relation entre le patrimoine, l’espace public et l’art contemporain, vus par les jeunes.

Cette promotion, composée d’une centaine de jeunes issus des collèges et lycées publics de Casablanca, a bénéficié pendant deux ans, d’une formation axée sur l’expérimentation et l’interactivité à partir de trois disciplines enseignées par des encadrants chevronnés : l’expression plastique, la création multimédia et l’expression littéraire, orale ou écrite.

Le programme Académie des arts et sa nouvelle exposition reflètent l’ambition de la Fondation Attijariwafa bank de diffuser l’art et la culture auprès de tous, dans un esprit de stimulation et d’accompagnement.

L’exposition se poursuivra jusqu’au 31 juillet 2024 à l’espace d’art Actua d’Attijariwafa bank, du lundi au vendredi de 09h30 à 18h30 et samedi de 10h00 à 13h30.