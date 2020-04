{"id":265,"instanceName":"covid19 hopit","videos":[{"videoType":"youtube","title":"","description":"","info":"","thumbImg":"https:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/coronavidsite4.jpg","youtubeID":"Zs0J5DMjNcg","prerollAD":"no","prerollGotoLink":"prerollGotoLink","preroll_mp4":"preroll_mp4","prerollSkipTimer":"prerollSkipTimer","midrollAD":"no","midrollAD_displayTime":"midrollAD_displayTime","midrollGotoLink":"midrollGotoLink","midroll_mp4":"midroll_mp4","midrollSkipTimer":"midrollSkipTimer","postrollAD":"no","postrollGotoLink":"postrollGotoLink","postroll_mp4":"postroll_mp4","postrollSkipTimer":"postrollSkipTimer","popupAdShow":"no","popupImg":"popupImg","popupAdStartTime":"popupAdStartTime","popupAdEndTime":"popupAdEndTime","popupAdGoToLink":"popupAdGoToLink"}],"instanceTheme":"dark","playerLayout":"fitToContainer","videoPlayerWidth":1006,"videoPlayerHeight":420,"videoRatio":1.77777777777999990149737641331739723682403564453125,"videoRatioStretch":false,"videoPlayerShadow":"effect3","colorAccent":"#cc181e","posterImg":"","posterImgOnVideoFinish":"","logoShow":"Yes","logoPath":"","logoPosition":"bottom-right","logoClickable":"Yes","logoGoToLink":"","allowSkipAd":true,"advertisementTitle":"Advertisement","skipAdvertisementText":"Ignorer la publicit\u00e9","skipAdText":"Vous pouvez ignorer cette annonce dans","playBtnTooltipTxt":"Play","pauseBtnTooltipTxt":"Pause","rewindBtnTooltipTxt":"Rewind","downloadVideoBtnTooltipTxt":"Download video","qualityBtnOpenedTooltipTxt":"Close settings","qualityBtnClosedTooltipTxt":"Settings","muteBtnTooltipTxt":"Mute","unmuteBtnTooltipTxt":"Unmute","fullscreenBtnTooltipTxt":"Fullscreen","exitFullscreenBtnTooltipTxt":"Exit fullscreen","infoBtnTooltipTxt":"Show info","embedBtnTooltipTxt":"Embed","shareBtnTooltipTxt":"Share","volumeTooltipTxt":"Volume","playlistBtnClosedTooltipTxt":"[closed]","playlistBtnOpenedTooltipTxt":"Hide playlist","facebookBtnTooltipTxt":"Share on Facebook","twitterBtnTooltipTxt":"Share on Twitter","googlePlusBtnTooltipTxt":"Share on Google+","lastBtnTooltipTxt":"Go to last video","firstBtnTooltipTxt":"Go to first video","nextBtnTooltipTxt":"Play next video","previousBtnTooltipTxt":"Play previous video","shuffleBtnOnTooltipTxt":"Shuffle on","shuffleBtnOffTooltipTxt":"Shuffle off","nowPlayingTooltipTxt":"NOW PLAYING","embedWindowTitle1":"SHARE THIS PLAYER:","embedWindowTitle2":"EMBED THIS VIDEO IN YOUR SITE:","embedWindowTitle3":"SHARE LINK TO THIS PLAYER:","lightBox":false,"lightBoxAutoplay":false,"lightBoxThumbnail":"","lightBoxThumbnailWidth":400,"lightBoxThumbnailHeight":220,"lightBoxCloseOnOutsideClick":true,"onFinish":"Stop video","autoplay":false,"loadRandomVideoOnStart":"No","shuffle":"No","playlist":"Off","playlistBehaviourOnPageload":"opened (default)","playlistScrollType":"light","preloadSelfHosted":"none","hideVideoSource":false,"showAllControls":true,"rightClickMenu":true,"autohideControls":2,"hideControlsOnMouseOut":"No","fullscreen":"Fullscreen native","nowPlayingText":"Yes","infoShow":"No","shareShow":"Yes","facebookShow":"Yes","twitterShow":"Yes","mailShow":"No","facebookShareName":"Infomediaite TV","facebookShareLink":"https:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","facebookShareDescription":"","facebookSharePicture":"https:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/infotv.jpg","twitterText":"Infomediaite TV","twitterLink":"https:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","twitterHashtags":"Infomediaite TV","twitterVia":"Infomediaite TV","googlePlus":"","embedShow":"No","embedCodeSrc":"","embedCodeW":746,"embedCodeH":420,"embedShareLink":"https:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","youtubeControls":"default controls","youtubeSkin":"dark","youtubeColor":"red","youtubeQuality":"highres","youtubeShowRelatedVideos":"No","vimeoColor":"00adef","showGlobalPrerollAds":false,"globalPrerollAds":"","globalPrerollAdsSkipTimer":5,"globalPrerollAdsGotoLink":"","videoType":"YouTube","submit":"Save Changes","youtubeChannelID":"UCQyCGV3PgSuRK20EXm3TZqQ","googleAnalyticsTrackingCode":"","iOSPlaysinline":true,"floatPlayerOutsideViewport":false,"rootFolder":"https:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/plugins\/Elite-video-player\/"}

Face à la situation exceptionnelle engendrée par l’épidémie du Coronavirus COVID-19, l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé et les structures de soins affiliés sont totalement mobilisés pour faire face à cette épidémie.

Dans ce cadre, un comité de veille du COVID-19 a été constitué afin de suivre l’évolution de l’épidémie et coordonner tous les acteurs impliqués dans la prise en charge des patients. Ce comité travaille sur des mesures d’organisations graduées et destinées à faire face à des situations sanitaires exceptionnelles : coordination des services, organisation des soins, prises en charge des patients et réquisition des personnels médicaux et hospitaliers.

Le comité de veille du COVID-19 reste mobilisé pour assurer le partage d’informations et la sensibilisation, à la fois, aux patients, aux familles des patients et au personnel de l’hôpital et rappeler constamment le strict respect des mesures d’hygiène.



ORGANISATIONS SPÉCIFIQUES DE L’HÔPITAL UNIVERSITAIRE RELEVANT DE L’UNIVERSITÉ MOHAMMED VI DES SCIENCES DE LA SANTÉ LIÉES AU COVID-19 EN SITUATION ÉPIDÉMIQUE :



A l’Hôpital Universitaire relevant de l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé, un circuit dédié a été entièrement aménagé pour accueillir les patients Covid-19, allant de la suspicion, de la confirmation jusqu’à l’hospitalisation. Les divers services de l’Hôpital ont été restructurés afin de faire face aux enjeux de cette épidémie : Isolement et prélèvement, Hospitalisation, Réanimation. A ce jour, près d’une centaine de patients ont été pris en charge. Les patients déclarés cliniquement guéris sont transférés pour confinement et suivi médical dans un hôtel.

AUGMENTATION DES CAPACITÉS D’ACCUEIL EN RÉANIMATION DE L’ÉTABLISSEMENT :

En fonction de l’évolution du nombre de cas au sein de l’Hôpital Universitaire relevant de l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé, d’autres services sont ouverts pour être dédiés à accueillir les cas de Covid-19, notamment les services réanimation. Au niveau de l’entrée des urgences, une structure modulaire pour l’accueil, le triage et prise en charge initiale de tout patient suspect identifié.

De même, l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé a mis en place deux extensions entièrement équipées et dédiées spécifiquement à la prise en charge des patients atteints de Covid-19. Il s’agit d’un véritable hôpital sous forme d’un chapiteau composé d’une unité d’hospitalisation de 43 lits dédiées à l’hospitalisation et à la surveillance des patients Covid-19 et une unité de soins intensifs de 9 lits.

DÉPISTAGE ET DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE DU COVID 19

Le Laboratoire National de Référence relavant de l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé s’est doté par ailleurs d’une plateforme à haut débit pour dépister et diagnostique biologiquement le Covid-19. Cette plateforme effectue des analyses au bénéfice des patients accueillis à l’Hôpital Universitaire relevant de l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé mais aussi de patients pris en charge dans d’autres hôpitaux.

FORMATION

Face à la situation exceptionnelle engendrée par l’épidémie du Coronavirus COVID-19, l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé est totalement mobilisée pour faire face à cette épidémie et assurer son enseignement malgré l’arrêt des cours en présentiel. L’ensemble des collaborateurs de l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé s’est mobilisée autour de 3 axes majeurs :

Continuité et efficacité pédagogique

Depuis sa création, l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé a toujours défini comme objectif prioritaire de promouvoir une pédagogie centrée sur ses étudiants. La transformation numérique de son environnement et la digitalisation de l’ensemble de ses enseignements était déjà engagée via la mise en place des différents facteurs clés de réussite de ce dispositif.

Le plan existant et la charte pédagogique de l’UM6SS ont été les outils de référence de l’ensemble du staff académique et administratif de l’UM6SS, et ont permis, dès le premier jour de l’arrêt des cours présentiel, d’assurer une continuité pédagogique sans faille. Ainsi, l’enseignant utilise la plateforme LMS de l’Université pour mettre à disposition des étudiants, du contenu pédagogique en asynchrone via des fiches de cours, capsules vidéos, cours commentés, liens bibliographiques, QUIZZ et questionnaires. Il anime également, en synchrone, des conférences et classes virtuelles live et interactives, complétées par des forums de discussions et d’explications.

Le Centre de Simulation (IMSC) de l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé participe à ce dispositif, via le partage de capsules pratiques de gestes médicaux sur des mannequins pour compléter les apports théoriques par des démonstrations pratiques.

La proximité et l’interactivité étudiants enseignants sont la clé du dispositif : l’étudiant devient alors le véritable acteur de son apprentissage.

Renforcement des espaces de communication avec les étudiants et maintien des activités para-universitaires … à distance

Cette nouvelle démarche pédagogique n’aurait pu être complète sans un développement accru de la communication entre les parties prenantes. Des réunions quasi-quotidiennes entre les responsables pédagogiques et les étudiants et permettent d’affiner et ajuster le processus en maintenant un lien permanent malgré la distance.

La bibliothèque étant fermée, le site internet de la bibliothèque virtuelle de l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé a été mis en ligne afin de répondre aux demandes documentaires des étudiants et enseignants chercheurs.

Le confinement ayant des impacts psychologiques importants, pour tous et en particulier pour la communauté estudiantine, des actions de soutien ont rapidement été mise en œuvre. Ainsi, diverses actions de soutien psychologique aux étudiants, professeurs et staff administratif ont été développées via l’« UM6SS à votre écoute » qui planifie régulièrement des conférences et discussions live avec notre équipe de psychiatres et psychologue.

Une plateforme d’échanges privés de notre communauté a été activée, afin de développer la solidarité, nécessaire en cette période et au-delà, et propose des activités para-universitaires virtuelles (sport, art et autres challenges) qui sont organisées continuellement afin de maintenir les contacts entre les étudiants.

L’innovation face à l’épidémie

Le centre de l’innovation de l’UM6SS mène des actions transversales avec toutes les composantes de l’université afin d’accélérer l’innovation pédagogique et la production de contenu digital, dont une partie sera mise à disposition de la communauté universitaire via la plateforme UM6SS Digital.

Par ailleurs, dans le cadre de l’effort national de riposte contre le Covid, des solutions innovantes sont envisagées et/ou développées au sein de l’UM6SS, telles que :

des solutions de Télémédecine pour la prise charge et le suivi des patients,

des solutions de désinfections et stérilisation de masse

la production de matériel de protection

des applications pensées et conçues par nos étudiants dans le cadre de challenge d’innovation et d’hackathon virtuel, organisés par le centre d’innovation

L’UM6SS et ses structures n’ont pu relever les différents challenges inhérents à la soudaineté de l’arrivée de cette crise sanitaire, que grâce à l’investissement et la formidable mobilisation de tous les professionnels de l’institution. Leur engagement constant et la contribution de chacun a permis une meilleure gestion de cette situation exceptionnelle et nous a démontré la force du collectif face aux difficultés.

Nous soulignons par la même occasion, que nous sommes très fiers de l’engagement citoyen de nos jeunes étudiants qui sont pleinement investis pour aider leur pays tout en poursuivant leur formation sur le terrain hospitalier.