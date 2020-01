{"id":232,"instanceName":"CDM INNAUG","videos":[{"videoType":"youtube","title":"","description":"","info":"","thumbImg":"https:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/CDMv1batiment.jpg","youtubeID":"xVDfWKf9ydU","prerollAD":"no","prerollGotoLink":"prerollGotoLink","preroll_mp4":"preroll_mp4","prerollSkipTimer":"prerollSkipTimer","midrollAD":"no","midrollAD_displayTime":"midrollAD_displayTime","midrollGotoLink":"midrollGotoLink","midroll_mp4":"midroll_mp4","midrollSkipTimer":"midrollSkipTimer","postrollAD":"no","postrollGotoLink":"postrollGotoLink","postroll_mp4":"postroll_mp4","postrollSkipTimer":"postrollSkipTimer","popupAdShow":"no","popupImg":"popupImg","popupAdStartTime":"popupAdStartTime","popupAdEndTime":"popupAdEndTime","popupAdGoToLink":"popupAdGoToLink"}],"instanceTheme":"dark","playerLayout":"fitToContainer","videoPlayerWidth":1006,"videoPlayerHeight":420,"videoRatio":1.77777777777999990149737641331739723682403564453125,"videoRatioStretch":false,"videoPlayerShadow":"effect3","colorAccent":"#cc181e","posterImg":"","posterImgOnVideoFinish":"","logoShow":"Yes","logoPath":"","logoPosition":"bottom-right","logoClickable":"Yes","logoGoToLink":"","allowSkipAd":true,"advertisementTitle":"Advertisement","skipAdvertisementText":"Ignorer la publicit\u00e9","skipAdText":"Vous pouvez ignorer cette annonce dans","playBtnTooltipTxt":"Play","pauseBtnTooltipTxt":"Pause","rewindBtnTooltipTxt":"Rewind","downloadVideoBtnTooltipTxt":"Download video","qualityBtnOpenedTooltipTxt":"Close settings","qualityBtnClosedTooltipTxt":"Settings","muteBtnTooltipTxt":"Mute","unmuteBtnTooltipTxt":"Unmute","fullscreenBtnTooltipTxt":"Fullscreen","exitFullscreenBtnTooltipTxt":"Exit fullscreen","infoBtnTooltipTxt":"Show info","embedBtnTooltipTxt":"Embed","shareBtnTooltipTxt":"Share","volumeTooltipTxt":"Volume","playlistBtnClosedTooltipTxt":"[closed]","playlistBtnOpenedTooltipTxt":"Hide playlist","facebookBtnTooltipTxt":"Share on Facebook","twitterBtnTooltipTxt":"Share on Twitter","googlePlusBtnTooltipTxt":"Share on Google+","lastBtnTooltipTxt":"Go to last video","firstBtnTooltipTxt":"Go to first video","nextBtnTooltipTxt":"Play next video","previousBtnTooltipTxt":"Play previous video","shuffleBtnOnTooltipTxt":"Shuffle on","shuffleBtnOffTooltipTxt":"Shuffle off","nowPlayingTooltipTxt":"NOW PLAYING","embedWindowTitle1":"SHARE THIS PLAYER:","embedWindowTitle2":"EMBED THIS VIDEO IN YOUR SITE:","embedWindowTitle3":"SHARE LINK TO THIS PLAYER:","lightBox":false,"lightBoxAutoplay":false,"lightBoxThumbnail":"","lightBoxThumbnailWidth":400,"lightBoxThumbnailHeight":220,"lightBoxCloseOnOutsideClick":true,"onFinish":"Stop video","autoplay":false,"loadRandomVideoOnStart":"No","shuffle":"No","playlist":"Off","playlistBehaviourOnPageload":"opened (default)","playlistScrollType":"light","preloadSelfHosted":"none","hideVideoSource":false,"showAllControls":true,"rightClickMenu":true,"autohideControls":2,"hideControlsOnMouseOut":"No","fullscreen":"Fullscreen native","nowPlayingText":"Yes","infoShow":"No","shareShow":"Yes","facebookShow":"Yes","twitterShow":"Yes","mailShow":"No","facebookShareName":"Infomediaite TV","facebookShareLink":"https:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","facebookShareDescription":"","facebookSharePicture":"https:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/infotv.jpg","twitterText":"Infomediaite TV","twitterLink":"https:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","twitterHashtags":"Infomediaite TV","twitterVia":"Infomediaite TV","googlePlus":"","embedShow":"No","embedCodeSrc":"","embedCodeW":746,"embedCodeH":420,"embedShareLink":"https:\/\/www.infomediaire.net\/infomediaire-tv\/","youtubeControls":"default controls","youtubeSkin":"dark","youtubeColor":"red","youtubeQuality":"highres","youtubeShowRelatedVideos":"No","vimeoColor":"00adef","showGlobalPrerollAds":false,"globalPrerollAds":"","globalPrerollAdsSkipTimer":5,"globalPrerollAdsGotoLink":"","videoType":"YouTube","submit":"Save Changes","youtubeChannelID":"UCQyCGV3PgSuRK20EXm3TZqQ","googleAnalyticsTrackingCode":"","iOSPlaysinline":true,"floatPlayerOutsideViewport":false,"rootFolder":"https:\/\/www.infomediaire.net\/wp-content\/plugins\/Elite-video-player\/"}

Ce 22 janvier 2020, a eu lieu la cérémonie de pose de la première pierre du futur siège social du Crédit du Maroc ; un siège baptisé « Les Arènes » de par son emplacement emblématique au cœur du boulevard d’Anfa à Casablanca, sur la place portant le même nom. Cette cérémonie s’est déroulée en présence d’officiels, d’institutionnels, de chefs d’entreprises et des médias et a marqué ainsi le démarrage officiel des travaux du futur siège.

Pour mémoire, le 25 mars 2019, le Crédit du Maroc et Yamed Construction, filiale de Yamed Capital, ont signé un contrat de promotion immobilière pour la livraison du nouveau siège de la banque. L’édifice s’étale sur une superficie de 13 000 m² et sera construit sur 8 niveaux (R+7) ainsi que 2 sous-sols. « Les Arènes », une nouvelle vitrine de la banque avec des engagements RSE forts et une volonté de favoriser l’innovation et la co-création.

Ce nouveau siège représente un véritable projet de transformation pour la banque et ses équipes. En effet, à travers « Les Arènes », le Crédit du Maroc souhaite renforcer son image de banque citoyenne, renforcer sa présence en tant que banque qui finance l’économie nationale et développer également une marque employeur forte.

Le futur siège vise ainsi une certification HQE avec un haut niveau de performance en termes d’intégration du bâtiment dans son environnement, d’efficacité énergétique, de confort et de qualité de vie pour ses utilisateurs.

Développer les synergies de l’ensemble des métiers de la banque au service de l’accompagnement de nos clients est également un enjeu important de ce projet. Aujourd’hui réparties sur plusieurs bâtiments, les équipes seront regroupées demain dans un seul et même bâtiment pour des échanges plus fluides au service de nos clients.

La transformation passe également par la mise en œuvre de nouvelles formes de travail au sein des « Arènes » pour favoriser l’innovation et la co-création, promouvoir l’efficacité individuelle et collective, tout en déployant des outils de travail modernes. Afin d’assurer un niveau de qualité en adéquation avec les attentes des utilisateurs, le site « Les Arènes » sera certifié également « Well Building », niveau silver, avec l’intégration de tous les prérequis relatifs au bien-être physique et psychologique des équipes.

Une attention particulière accordée à la conception paysagère des « Arènes » pour son intégration de manière durable dans l’environnement urbain du grand Casablanca.

La conception paysagère du site le placera comme site de référence environnemental du quartier. Les architectes Bridot Willerval et Omar Alaoui ont souhaité allier qualité de vie et responsabilité avec un bâtiment conçu pour offrir une protection thermo acoustique exceptionnelle, un éclairage naturel et une inertie thermique importante.

La préoccupation environnementale est au cœur de ce projet, avec l’emploi de matériaux et installations pérennes. La signature architecturale des « Arènes » reposera ainsi en partie sur la création de caissons végétalisés en façade, créant ainsi des jardins visibles depuis le boulevard d’Anfa et une présence végétale au cœur même du bâtiment.