Le cabinet de conseil et de courtage en assurance PREVAS annonce le lancement de PREVAS A.C.C., une nouvelle entité spécialisée dans la gestion des contrats d’assurance-crédit, afin de proposer aux entreprises marocaines et au marché de l’assurance-crédit au Maroc un interlocuteur unique et expert en matière de protection contre les risques commerciaux d’impayés et d’insolvabilité.

Filiale du Groupe PREVAS, PREVAS A.C.C. est née du partenariat entre Saad Moubaraki, Président Directeur Général du Groupe PREVAS et de Tawfik Benzakour, ancien Directeur Général de EULER HERMES ACMAR et désormais Directeur Général de PREVAS A.C.C.. Une association stratégique qui vient répondre à une demande croissante des entreprises au Maroc en matière de protection financière contre le risque de non-paiement des créances dans le commerce interentreprises (B to B).

Avec PREVAS A.C.C., il s’agit d’intervenir auprès des entreprises à tous les stades de leurs transactions commerciales, de la prospection à l’encaissement : tant en amont (prévention et surveillance du risque client), qu’au moment du recouvrement des créances ou de l’indemnisation en cas de non récupération des créances impayées.

Prévenir le risque client, c’est aussi accompagner les décideurs, et par ricochet, aider au développement d’une entreprise en lui permettant de commercer en toute quiétude avec ses différents partenaires et de se concentrer pleinement sur son coeur de métier. Notamment en externalisant la gestion d’une partie ou de l’ensemble du poste client : relances, recouvrement, etc.

Annoncée officiellement au début du mois de septembre, la création de cette filiale experte reflète l’ambition du Groupe PREVAS de contribuer significativement à la spécialisation du marché de l’assurance-crédit au Maroc.

Il s’agit aussi d’une nouvelle étape dans la stratégie de développement du Groupe PREVAS qui depuis sa création en 2011 ne cesse de mettre en place des solutions innovantes et performantes pour répondre au plus près des attentes de ses clients.









TAWFIK BENZAKOUR

« L’assurance-crédit est un véritable catalyseur économique dans la mesure où elle permet aux entreprises de prendre des risques et encourage l’investissement des personnes et des actifs. En tant qu’expert de l’assurance-crédit, je me réjouis qu’un cabinet comme PREVAS A.C.C. puisse enfin voir le jour dans un marché marocain de l’assurance-crédit en plein essor. Je suis extrêmement enthousiaste quant aux opportunités que le lancement d’une telle filiale peut offrir. »

SAAD MOUBARAKI

« Le Groupe PREVAS est investi dans le développement de solutions d’assurance-crédit, une activité à fort potentiel de croissance au Maroc. Nous sommes ravis de pouvoir nous appuyer sur la robuste compétence de Tawfik Benzakour pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises en matière de protection contre les risques commerciaux. Enrichir l’offre que nous proposons à notre clientèle nationale et régionale est l’un des axes essentiels de notre stratégie. Ce nouveau partenariat nous permettra de proposer des services spécifiques et complémentaires à des centaines d’entreprises, et ce quelque soit leur taille. »