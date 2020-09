L’Union européenne (UE) est «reconnaissante au Maroc pour son rôle actif» dans la résolution du conflit libyen, a souligné, mardi à Bruxelles, le porte-parole de l’UE Peter Stano.





«Nous sommes reconnaissants au Maroc pour son rôle actif auprès des deux parties, en soutien au processus mené par les Nations unies», a affirmé le porte-parole de l’Union européenne en réponse à une question de l’agence MAP.





«L’UE accueille favorablement toute initiative visant à soutenir le processus de médiation mené par les Nations unies et à faire progresser la résolution du conflit libyen par le biais d’un processus politique», a-t-il ajouté.





Stano a indiqué dans ce contexte que «l’UE continuera à soutenir activement le peuple libyen dans ses aspirations à établir un pays pacifique, stable et prospère».







Le Maroc a accueilli, dimanche, des séances de dialogue libyen entre les délégations du Haut Conseil d’État et le Parlement de Tobrouk, visant à maintenir le cessez-le-feu et à ouvrir des négociations pour mettre fin au conflit entre les protagonistes libyens.

Grâce aux efforts du Royaume, rappelle-t-on, un accord de règlement politique avait été trouvé à Skhirat, sous l’égide de l’ONU le 17 décembre 2015. Il avait permis la création d’un gouvernement d’union nationale (GNA) basé à Tripoli, sous l’autorité de Fayez al-Sarraj.





Depuis cette étape historique, le Maroc, conscient que la stabilité de la Libye est importante pour la sécurité de l’ensemble de la région, n’a eu de cesse de multiplier les initiatives afin de mettre un terme à la crise libyenne en favorisant notamment le rapprochement des positions entre les différents protagonistes.





L’ONU, l’UA et la Ligue arabe ont hautement salué les efforts du Maroc visant à faire avancer le dialogue politique entre les parties libyennes et à parvenir à une solution pacifique durable au conflit.